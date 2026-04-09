Marche culturelle et sportive – Parcours Ouest Musée d’Art Moderne de Paris PARIS

Ce parcours propose d’entretenir sa forme physique tout en découvrant les musées de la Ville de Paris : la marche sportive est ponctuée de pauses culturelles qui ne supposent aucune connaissance préalable. Les activités physiques proposées permettent d’entretenir sa condition physique par le biais de courts exercices de renforcement musculaire, de gainage et de cardio training, accessibles à tous (Petit sac à dos avec bouteille d’eau, tenue confortable recommandée, vêtements de pluie).

Point de départ : Devant le Petit Palais au bas des escaliers situés devant la grille dorée, Avenue Winston Churchill, 75008 Paris

Fin de la visite : Musée d’Art Moderne, 11 avenue du Président Wilson, 75116 Paris

Les marches culturelles sont des visites sportives avec exercices de renforcement musculaire. Une tenue adéquate et des chaussures de sport sont requises.

Ce parcours, proposé par Paris Musées, a été conçu en collaboration avec Manon Delarue, conférencière et coach sportive certifiée. Il est animé par Julie Pelloille, coach sportive certifiée

Départ de la marche à l’heure, merci de prévoir d’arriver 10min avant

Un parcours sportif et culturel à la découverte du Petit Palais, du Palais Galliera et du Musée d’Art Moderne.

Le vendredi 23 octobre 2026

de 10h30 à 12h30

Le samedi 12 septembre 2026

de 10h30 à 12h30

Le dimanche 30 août 2026

de 10h30 à 12h30

Le samedi 25 juillet 2026

de 10h30 à 12h30

payant Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-25T13:30:00+02:00

fin : 2026-10-23T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-25T10:30:00+02:00_2026-07-25T12:30:00+02:00;2026-08-30T10:30:00+02:00_2026-08-30T12:30:00+02:00;2026-09-12T10:30:00+02:00_2026-09-12T12:30:00+02:00;2026-10-23T10:30:00+02:00_2026-10-23T12:30:00+02:00

Musée d’Art Moderne de Paris 11, avenue du Président Wilson 75016 PARIS



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