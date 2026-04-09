Marche culturelle et sportive – Parcours Ouest Musée d’Art Moderne de Paris PARIS
Marche culturelle et sportive – Parcours Ouest Musée d’Art Moderne de Paris PARIS samedi 25 juillet 2026.
Ce parcours propose d’entretenir sa forme physique tout en découvrant les musées de la Ville de Paris : la marche sportive est ponctuée de pauses culturelles qui ne supposent aucune connaissance préalable. Les activités physiques proposées permettent d’entretenir sa condition physique par le biais de courts exercices de renforcement musculaire, de gainage et de cardio training, accessibles à tous (Petit sac à dos avec bouteille d’eau, tenue confortable recommandée, vêtements de pluie).
- Point de départ : Devant le Petit Palais au bas des escaliers situés devant la grille dorée, Avenue Winston Churchill, 75008 Paris
- Fin de la visite : Musée d’Art Moderne, 11 avenue du Président Wilson, 75116 Paris
Les marches culturelles sont des visites sportives avec exercices de renforcement musculaire. Une tenue adéquate et des chaussures de sport sont requises.
Ce parcours, proposé par Paris Musées, a été conçu en collaboration avec Manon Delarue, conférencière et coach sportive certifiée. Il est animé par Julie Pelloille, coach sportive certifiée
Départ de la marche à l’heure, merci de prévoir d’arriver 10min avant
Un parcours sportif et culturel à la découverte du Petit Palais, du Palais Galliera et du Musée d’Art Moderne.
Le vendredi 23 octobre 2026
de 10h30 à 12h30
Le samedi 12 septembre 2026
de 10h30 à 12h30
Le dimanche 30 août 2026
de 10h30 à 12h30
Le samedi 25 juillet 2026
de 10h30 à 12h30
payant Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-23T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T10:30:00+02:00_2026-07-25T12:30:00+02:00;2026-08-30T10:30:00+02:00_2026-08-30T12:30:00+02:00;2026-09-12T10:30:00+02:00_2026-09-12T12:30:00+02:00;2026-10-23T10:30:00+02:00_2026-10-23T12:30:00+02:00
Musée d’Art Moderne de Paris 11, avenue du Président Wilson 75016 PARIS
Afficher la carte du lieu Musée d’Art Moderne de Paris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026