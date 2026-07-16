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Atelier jardinage : Réaliser des boutures aromatiques, Jardin 21, Paris

samedi 25 juillet 2026 · Jardin 21 · Paris

Atelier jardinage : Réaliser des boutures aromatiques, Jardin 21, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Jardin 21
Adresse
12 rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
Ville
75019 Paris
Département
Paris

Atelier jardinage : Réaliser des boutures aromatiques Samedi 25 juillet, 16h30 Jardin 21 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T16:30:00+02:00 – 2026-07-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T16:30:00+02:00 – 2026-07-25T17:30:00+02:00

Les plantes se reproduisent grâce aux graines, mais savez-vous qu’elles peuvent aussi le faire à partir d’un simple fragment d’elles-mêmes ? Un vrai mystère de la nature ! Venez découvrir le principe des boutures et apprenez à les réaliser vous-même à partir des plantes du jardin. ✨

Infos pratiques :
✿ Gratuit ✿
Espace Palmeraie du Jardin
Inscriptions sur EventBrite
Cet atelier est ouvert à tout public, à partir de 7 ans.
Les enfants doivent être accompagnés d’un tuteur·trice légal·e

Jardin 21 12 rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 36 55 65 https://www.jardin21.fr/ https://www.facebook.com/jardin21paris/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/realiser-des-boutures-tickets-1991976672851?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true »}] Le Jardin21, c’est un hâvre de paix loin du tumulte parisien. Situé au bord du canal de l’Ourcq, à cheval entre Paris et Pantin, dans le Parc de la Villette, notre jardin-potager vous accueille du mercredi au dimanche pour des DJs sets, des concerts, des ateliers, le déjeuner, l’apéro, le dîner et plus si affinités ! T(3B) : Ella Fitzgerald ; M(5) : Porte de Pantin ou Hoche ; M(7) : Porte de la Villette ; RER(E) : Gare de Pantin.
Mikhaïl, jardinier, s’occupe avec soin de notre jardin urbain et prévoit divers ateliers qui lient nature et créations tout au long des saisons.

DR

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