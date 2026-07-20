Check and Mates : Jeux d’échecs & DJ sets Jardin21 Paris

Informations pratiques

Animé par Hugo et Swann, cet événement, sera dédié à des parties en libre service et un stand d’initiation aux échecs, avec des croquis réalisés en direct, suivie d’une soirée au rythme des DJ sets ♡

15h – 18h : parties en libre service, plateaux de jeux à disposition ou possibilité d’emmener son propre plateau tout en écoutant des chouettes DJ sets.

18h – 21h : DJ sets

Line-up :

Los Charmos :15h-17h

El Gordito & ADOK : 17h-21h

✿ Prix libre

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h

✿ DJ sets : 15h -21h

ENTRÉE LIBRE DU JARDIN

Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette

saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21

Bar & restauration sur place

Toutous bienvenus

Horaires

mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

Amateurs et amatrices ou initié.es, venez profiter d’une après-midi partagée : parties d’échecs et DJ sets !

Le samedi 25 juillet 2026

de 15h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-25T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-25T15:00:00+02:00_2026-07-25T21:00:00+02:00

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/check-and-mates-jeux-dechecs-dj-sets-x-jardin21-5/form



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