Check and Mates : Jeux d’échecs & DJ sets Jardin21 Paris
samedi 25 juillet 2026 · Jardin21 · Paris
Informations pratiques
Animé par Hugo et Swann, cet événement, sera dédié à des parties en libre service et un stand d’initiation aux échecs, avec des croquis réalisés en direct, suivie d’une soirée au rythme des DJ sets ♡
15h – 18h : parties en libre service, plateaux de jeux à disposition ou possibilité d’emmener son propre plateau tout en écoutant des chouettes DJ sets.
18h – 21h : DJ sets
Line-up :
Los Charmos :15h-17h
El Gordito & ADOK : 17h-21h
✿ Prix libre
✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h
✿ DJ sets : 15h -21h
ENTRÉE LIBRE DU JARDIN
Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette
saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…
Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.
Plus d’infos sur jardin21
Bar & restauration sur place
Toutous bienvenus
Horaires
mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h
Amateurs et amatrices ou initié.es, venez profiter d’une après-midi partagée : parties d’échecs et DJ sets !
Le samedi 25 juillet 2026
de 15h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T15:00:00+02:00_2026-07-25T21:00:00+02:00
Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/check-and-mates-jeux-dechecs-dj-sets-x-jardin21-5/form
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