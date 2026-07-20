UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Check and Mates : Jeux d’échecs & DJ sets Jardin21 Paris

samedi 25 juillet 2026 · Jardin21 · Paris

Check and Mates : Jeux d’échecs & DJ sets Jardin21 Paris

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Jardin21
Adresse
12A, rue Ella Fitzgerald
Ville
75019 Paris
Département
Paris

Animé par Hugo et Swann, cet événement, sera dédié à des parties en libre service et un stand d’initiation aux échecs, avec des croquis réalisés en direct, suivie d’une soirée au rythme des DJ sets ♡

15h – 18h : parties en libre service, plateaux de jeux à disposition ou possibilité d’emmener son propre plateau tout en écoutant des chouettes DJ sets.

18h – 21h : DJ sets

Line-up :

Los Charmos :15h-17h

El Gordito & ADOK : 17h-21h

✿ Prix libre

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h

✿ DJ sets : 15h -21h

ENTRÉE LIBRE DU JARDIN

Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette
saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…
Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21

Bar & restauration sur place

Toutous bienvenus

Horaires
mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

Amateurs et amatrices ou initié.es, venez profiter d’une après-midi partagée : parties d’échecs et DJ sets !
Le samedi 25 juillet 2026
de 15h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T15:00:00+02:00_2026-07-25T21:00:00+02:00

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald  75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/check-and-mates-jeux-dechecs-dj-sets-x-jardin21-5/form


Afficher la carte du lieu Jardin21 et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)