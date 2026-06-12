Summer School du CAP – Créez votre asso pendant les vacances ! Carrefour des Associations Parisiennes Paris lundi 20 juillet 2026.

Réalisez votre projet associatif !

Durant

ces trois jours, vous partagerez auprès d’autres stagiaires, des

formations et des ateliers pratiques dispensés par les professionnels

du CAP pour acquérir les bases de la gestion associative. Un atelier

clôturant ces trois journées de formations sera entièrement consacré à

la finalisation de votre projet associatif.

Pour y participer, la pré-inscription est obligatoire et se fait pour l’ensemble des trois journées de stage. Vous recevrez une confirmation validant votre inscription.

Summer School au CAP, 3 jours pour créer votre asso ; Crédits : Ville de Paris

Programme du stage d’été



Lundi 20 juillet

⏰Matinée : Tout savoir sur le fonctionnement d’une association

Après-midi : Comment créer et déclarer son association ?

Mardi 21 juillet



⏰Matinée : Les bases de la comptabilité associative

Après-midi : Les différentes ressources financières d’une association

Mercredi 22 juillet



⏰Matinée : Les dispositifs d’accompagnement de la Ville de Paris

Après-midi : Atelier pratique de finalisation de votre projet associatif﻿

Le stage se déroule au CAP – 181 av. Daumesnil 75012 Paris

✅Pré-requis :

Avoir une idée de création ou un projet associatif en cours de création ou très récemment créé

(le stage ne s’adresse pas aux associations constituées depuis plus de

six mois).

(le stage ne s’adresse pas aux associations constituées depuis plus de six mois). Avoir un projet associatif ayant une implantation sur le territoire parisien.

Un représentant par projet associatif.

Pré-inscription obligatoire pour les 3 jours de stage

Vous avez un projet associatif mais ne savez pas comment vous y prendre pour le réaliser ? Participez au Summer School du CAP du 20 au 22 juillet !

Du lundi 20 juillet 2026 au mercredi 22 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 14h00 à 17h00

lundi, mardi, mercredi

de 10h00 à 13h00

gratuit

Pré-inscription obligatoire pour les 3 jours de stage.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-22T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T13:00:00+02:00;2026-07-20T14:00:00+02:00_2026-07-20T17:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T13:00:00+02:00;2026-07-21T14:00:00+02:00_2026-07-21T17:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T13:00:00+02:00;2026-07-22T14:00:00+02:00_2026-07-22T17:00:00+02:00

Carrefour des Associations Parisiennes 181 avenue Daumesnil 75012 Paris

https://framaforms.org/pre-inscription-a-la-summer-school-du-cap-1779972452 capcontact@paris.fr https://twitter.com/CarrefourAsso



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