Summer School du CAP – Créez votre asso pendant les vacances ! Carrefour des Associations Parisiennes Paris
Summer School du CAP – Créez votre asso pendant les vacances ! Carrefour des Associations Parisiennes Paris lundi 20 juillet 2026.
Réalisez votre projet associatif !
Durant
ces trois jours, vous partagerez auprès d’autres stagiaires, des
formations et des ateliers pratiques dispensés par les professionnels
du CAP pour acquérir les bases de la gestion associative. Un atelier
clôturant ces trois journées de formations sera entièrement consacré à
la finalisation de votre projet associatif.
Pour y participer, la pré-inscription est obligatoire et se fait pour l’ensemble des trois journées de stage. Vous recevrez une confirmation validant votre inscription.
Programme du stage d’été
Lundi 20 juillet
⏰Matinée : Tout savoir sur le fonctionnement d’une association
Après-midi : Comment créer et déclarer son association ?
Mardi 21 juillet
⏰Matinée : Les bases de la comptabilité associative
Après-midi : Les différentes ressources financières d’une association
Mercredi 22 juillet
⏰Matinée : Les dispositifs d’accompagnement de la Ville de Paris
Après-midi : Atelier pratique de finalisation de votre projet associatif
Le stage se déroule au CAP – 181 av. Daumesnil 75012 Paris
✅Pré-requis :
- Avoir une idée de création ou un projet associatif en cours de création ou très récemment créé
(le stage ne s’adresse pas aux associations constituées depuis plus de
six mois).
- Avoir un projet associatif ayant une implantation sur le territoire parisien.
- Un représentant par projet associatif.
Pré-inscription obligatoire pour les 3 jours de stage
Vous avez un projet associatif mais ne savez pas comment vous y prendre pour le réaliser ? Participez au Summer School du CAP du 20 au 22 juillet !
Du lundi 20 juillet 2026 au mercredi 22 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi
de 14h00 à 17h00
lundi, mardi, mercredi
de 10h00 à 13h00
gratuit
Pré-inscription obligatoire pour les 3 jours de stage.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-22T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T13:00:00+02:00;2026-07-20T14:00:00+02:00_2026-07-20T17:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T13:00:00+02:00;2026-07-21T14:00:00+02:00_2026-07-21T17:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T13:00:00+02:00;2026-07-22T14:00:00+02:00_2026-07-22T17:00:00+02:00
Carrefour des Associations Parisiennes 181 avenue Daumesnil 75012 Paris
https://framaforms.org/pre-inscription-a-la-summer-school-du-cap-1779972452 capcontact@paris.fr https://twitter.com/CarrefourAsso
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