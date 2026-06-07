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Hip-hop 3-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Hip-hop 3-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Hip-hop 3-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Point du Jour

Adresse : 1-9 rue du Général Malleterre

Ville : 75016 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif : <p>13.5€ pour tout le stage </p>

Ce stage propose aux enfants et préadolescents de s’initier aux fondamentaux du hip-hop (rythme, coordination, mouvements de base) tout en développant leur style personnel. À travers des jeux dansés, des enchaînements et un travail de chorégraphie, ils gagnent en confiance, en expression corporelle et en sens du collectif. Le tout dans une atmosphère énergique et bienveillante, adaptée à tous les niveaux.

Stage hip-hop 7-13 ans : découvre les bases de la danse urbaine et crée ta propre chorégraphie dans une ambiance dynamique et motivante.
Du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 11h00
payant

13.5€ pour tout le stage 

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-24T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T11:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T11:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T11:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T11:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T11:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre  75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour


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