Hip-hop 3-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce stage propose aux enfants et préadolescents de s’initier aux fondamentaux du hip-hop (rythme, coordination, mouvements de base) tout en développant leur style personnel. À travers des jeux dansés, des enchaînements et un travail de chorégraphie, ils gagnent en confiance, en expression corporelle et en sens du collectif. Le tout dans une atmosphère énergique et bienveillante, adaptée à tous les niveaux.

Stage hip-hop 7-13 ans : découvre les bases de la danse urbaine et crée ta propre chorégraphie dans une ambiance dynamique et motivante.

Du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h00

payant

13.5€ pour tout le stage

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T11:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T11:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T11:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T11:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T11:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

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