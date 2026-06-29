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visite guidée du cimetière Saint Vincent Cimetière de Saint-Vincent Paris

visite guidée du cimetière Saint Vincent Cimetière de Saint-Vincent Paris

visite guidée du cimetière Saint Vincent Cimetière de Saint-Vincent Paris lundi 20 juillet 2026.

Lieu
Cimetière de Saint-Vincent
Adresse
6, rue Lucien-Gaulard
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026

20 Juillet 10h00Le cimetière Saint Vincent

Perché sur les pentes de la Butte Montmartre, le cimetière Saint Vincent propose à ses visiteurs un voyage dans le temps, travers, la découverte de personnalités du monde des arts emblématiques de Montmartre, telles que le peintre Maurice Utrillo et l’artiste de cabaret Michou. Le cimetière nous invite aussi à voyager grâce à sa remarquable collection d’arbres et de plantes méditerranéennes. Ainsi, au détour des étroites allées vous pourrez admirer des oliviers, amandiers, grenadiers, faux-ébéniers, figuiers, lavandes, cistes etc.

Entre Histoire et botanique, un voyage dans le temps
Le lundi 20 juillet 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-20T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T11:30:00+02:00

Cimetière de Saint-Vincent 6, rue Lucien-Gaulard  75018 Paris
visitesnature@paris.fr


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