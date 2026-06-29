visite guidée du cimetière Saint Vincent Cimetière de Saint-Vincent Paris
visite guidée du cimetière Saint Vincent Cimetière de Saint-Vincent Paris lundi 20 juillet 2026.
20 Juillet 10h00Le cimetière Saint Vincent
Perché sur les pentes de la Butte Montmartre, le cimetière Saint Vincent propose à ses visiteurs un voyage dans le temps, travers, la découverte de personnalités du monde des arts emblématiques de Montmartre, telles que le peintre Maurice Utrillo et l’artiste de cabaret Michou. Le cimetière nous invite aussi à voyager grâce à sa remarquable collection d’arbres et de plantes méditerranéennes. Ainsi, au détour des étroites allées vous pourrez admirer des oliviers, amandiers, grenadiers, faux-ébéniers, figuiers, lavandes, cistes etc.
Entre Histoire et botanique, un voyage dans le temps
Le lundi 20 juillet 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-20T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T11:30:00+02:00
Cimetière de Saint-Vincent 6, rue Lucien-Gaulard 75018 Paris
visitesnature@paris.fr
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