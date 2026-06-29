Magnitude Zéro fête ses 5 ans : festival au TLM TLM PARIS PARIS

À l’occasion de ses 5 ans, l’association Magnitude Zéro organise un festival au TLM, dans le 19ᵉ arrondissement de Paris.

Samedi 25 juillet 2026 de 12h00 à 01h00

Dimanche 26 juillet 2026 de 12h00 à 19h00

Pendant deux jours, le public est invité à découvrir une programmation mêlant performances artistiques, DJ sets, ateliers participatifs, marché de créatrices et temps de rencontre. Pensé comme un espace de célébration, de réflexion et de mobilisation, ce festival met en lumière des artistes, artisanes et collectifs engagés dans les luttes féministes et la prévention des violences de genre.

À travers l’art, le dialogue et les pratiques collectives, l’événement souhaite favoriser les échanges, renforcer les solidarités et sensibiliser le public aux enjeux liés aux droits des femmes et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Marché de créatrices et stands

Hope Mocked, Hettinger Séverine, Jelena Petkovic, Kitzia Samano, Lucy, Nous Toutes, Sorana Doré, Yolpaqui.

Performances

COLINE B, FAX, Ludmila D’Luna, Orph’Eve, Shiilita.

Ateliers

Hina Scholler, Kitzia Samano, La Tessita, Orph’Eve.

Rejoignez-nous pour célébrer cinq années d’engagement de Magnitude Zéro et participer à un week-end de création, de partage et d’action contre les violences de genre.

Magnitude Zéro fête ses 5 ans d’engagement les 25 et 26 juillet au TLM !



Rejoignez-nous pour un festival mêlant marche des créatrices, performances artistiques, ateliers et DJ sets.

Le dimanche 26 juillet 2026

de 12h00 à 19h00

Le samedi 25 juillet 2026

de 12h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-25T15:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-25T12:00:00+02:00_2026-07-25T01:00:00+02:00;2026-07-26T12:00:00+02:00_2026-07-26T19:00:00+02:00

TLM PARIS 105 RUE CURIAL 75019 PARIS

https://www.magnitudezero.org contact@magnitudezero.org https://www.facebook.com/@DiaDeLasMuertas/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPMTI0MDI0NTc0Mjg3NDE0AAGnEQwkkZjKU6UNTYuIhFjeOccgqPjoXVQsdGthEmAxYGarO5sRm9njsIs5TkY_aem_I7UqnH_0gVjFBzFUcM039A&hr=1&wtsid=rdr_0XmaDsQ6vlsANQHOI https://www.facebook.com/@DiaDeLasMuertas/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPMTI0MDI0NTc0Mjg3NDE0AAGnEQwkkZjKU6UNTYuIhFjeOccgqPjoXVQsdGthEmAxYGarO5sRm9njsIs5TkY_aem_I7UqnH_0gVjFBzFUcM039A&hr=1&wtsid=rdr_0XmaDsQ6vlsANQHOI



Afficher la carte du lieu TLM PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

