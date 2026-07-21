AGENDA · Paris
BAILE INOLVIDABLE – Open Air Latino Mix Salseo con Perreo ! Plantation Paris
vendredi 24 juillet 2026 · Plantation · Paris
Informations pratiques
BAILE INOLVIDABLE – Open Air Latino Mix Salseo con Perreo ! Plantation Paris Vendredi 24 juillet, 18h00
L’été arrive à Paris et Le Bal Tropical de Paname débarque en open air pour une fiesta latina caliente mêlant salsa, reggaeton, cumbia, bachata et vibes afro-caribéennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-24T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-24T23:59:00.000+02:00
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Plantation 37 rue des Cheminots, Paris 18 Paris
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