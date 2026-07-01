Concert indie pop avec Flanelle Kemias chez Studio M’ à Paris, studio de danse avec cave voutée, Paris

Informations pratiques

Concert indie pop avec Flanelle Kemias chez Studio M’ à Paris Vendredi 24 juillet, 19h00 studio de danse avec cave voutée Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T19:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T19:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/089c6d8b (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans une expérience musicale unique avec Flanelle Kemias, le 24 juillet à Paris. Dans la cave voûtée du Studio M’, découvrez sa pop indie alternative, mêlant compositions originales et reprises. Ce cadre intimiste promet une rencontre privilégiée avec l’artiste, ses influences 90s/2000s et ses créations personnelles. Un moment rare pour les amateurs de musique en quête d’authenticité. Les places sont limitées, ne manquez pas cette soirée exceptionnelle où chaque note résonne comme un secret partagé. 24/07/2026 Studio M’, Paris 12ème ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Concert indie pop avec Flanelle Kemias à Paris, 24 juillet, 10€ Hormur Musique