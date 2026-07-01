Concert indie pop avec Flanelle Kemias chez Studio M’ à Paris, studio de danse avec cave voutée, Paris
vendredi 24 juillet 2026 · studio de danse avec cave voutée · Paris
Informations pratiques
Concert indie pop avec Flanelle Kemias chez Studio M’ à Paris Vendredi 24 juillet, 19h00 studio de danse avec cave voutée Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T19:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T19:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:00:00+02:00
Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/089c6d8b (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)
Plongez dans une expérience musicale unique avec Flanelle Kemias, le 24 juillet à Paris. Dans la cave voûtée du Studio M’, découvrez sa pop indie alternative, mêlant compositions originales et reprises. Ce cadre intimiste promet une rencontre privilégiée avec l’artiste, ses influences 90s/2000s et ses créations personnelles. Un moment rare pour les amateurs de musique en quête d’authenticité. Les places sont limitées, ne manquez pas cette soirée exceptionnelle où chaque note résonne comme un secret partagé. 24/07/2026 Studio M’, Paris 12ème ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com
Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/089c6d8b
studio de danse avec cave voutée Paris 12ème Paris 75012 Quartier de Picpus Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/089c6d8b »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/089c6d8b »}]
Concert indie pop avec Flanelle Kemias à Paris, 24 juillet, 10€ Hormur Musique
À voir aussi à Paris (Paris)
- La bibliothèque Saint-Éloi hors-les-murs ! été 2026 Place Félix Eboué PARIS 1 juillet 2026
- Bibliothèques hors les murs : Louise Walser-Gaillard et Valeyre prennent l’air Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris 1 juillet 2026
- Quand le ciel recule wilde le lieu Paris 1 juillet 2026
- DISCOBOLE : Mini Concert Conférencé : le Maloya, Médiathèque James Baldwin, Paris 1 juillet 2026