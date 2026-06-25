Cours de yoga parents/ enfants Mairie du 11e arrondissement PARIS

Cours de yoga parents-enfants

L’association Yoga Vision vous propose un cours de yoga parents-enfants, un moment privilégié à partager en famille, accessible à tous les niveaux de pratique.

Venez vivre une expérience ludique et conviviale dans le cadre exceptionnel de la cour de la mairie du 11e, un lieu chargé d’histoire au cœur de l’arrondissement. À travers des postures adaptées, des jeux, des exercices de respiration et des temps de relaxation, petits et grands pourront renforcer leur complicité tout en découvrant les bienfaits du yoga.

Prévoir une tenue confortable pour les parents et les enfants.

Des tapis seront mis à disposition sur place. Toutefois, si vous souhaitez être certain(e) d’en avoir un, n’hésitez pas à apporter votre propre tapis.

Au plaisir de vous accueillir pour ce beau moment de partage, de détente et de découverte en famille.

Prendre le temps de bouger, respirer et s’amuser ensemble : ce cours de yoga parents-enfants offre une parenthèse de bien-être à partager en famille dans un cadre exceptionnel.

Le vendredi 24 juillet 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tout public. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-24T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-24T11:00:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

+33155283590



Afficher la carte du lieu Mairie du 11e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

