Ciné Quartier 13 Parc de Choisy PARIS
vendredi 24 juillet 2026 · Parc de Choisy · PARIS
Informations pratiques
Le cinéma en plein air a ce pouvoir unique de transformer nos soirées en moments de découverte, de rencontre et d’émotion. Assis sous les étoiles, dans la douceur estivale, nous devenons ensemble spectateurs d’histoires qui nous emmènent loin… ou parfois tout près de nous-mêmes.Comme le veut la tradition, vous pourrez profiter de jolis couchés de soleil avant le début des films dont les projections ne commencent qu’à la tombée de la nuit.
Pour cette édition 2026, on part pour à un voyage singulier, sensible et ouvert sur le monde, à travers une thématique qui nous rassemble toutes et tous : « D’ici ou d’ailleurs ».
Du vendredi 24 juillet 2026 au vendredi 14 août 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-24T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-15T01:59:59+02:00
Date(s) :
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
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