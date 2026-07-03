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Ciné Quartier 13 Parc de Choisy PARIS

vendredi 24 juillet 2026 · Parc de Choisy · PARIS

Ciné Quartier 13 Parc de Choisy PARIS

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Parc de Choisy
Adresse
128, avenue de Choisy
Ville
75013 PARIS
Département
Paris

Le cinéma en plein air a ce pouvoir unique de transformer nos soirées en moments de découverte, de rencontre et d’émotion. Assis sous les étoiles, dans la douceur estivale, nous devenons ensemble spectateurs d’histoires qui nous emmènent loin… ou parfois tout près de nous-mêmes.Comme le veut la tradition, vous pourrez profiter de jolis couchés de soleil avant le début des films dont les projections ne commencent qu’à la tombée de la nuit.

Pour cette édition 2026, on part pour à un voyage singulier, sensible et ouvert sur le monde, à travers une thématique qui nous rassemble toutes et tous : « D’ici ou d’ailleurs ».
Du vendredi 24 juillet 2026 au vendredi 14 août 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-24T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-15T01:59:59+02:00
Date(s) :

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy  75013 PARIS


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