‘Hallelujah’ Jeff Buckley Tribute, JASS CLUB, Paris
jeudi 23 juillet 2026 · JASS CLUB · Paris
Informations pratiques
‘Hallelujah’ Jeff Buckley Tribute Jeudi 23 juillet, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris
Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T19:30:00+02:00 – 2026-07-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T21:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00
*19h30 & 21h30* *« La musique est ma mère et mon père; elle est mon travail et mon repos… mon sang… ma boussole… mon amour. » Jeff Buckley* Près de 30 ans après sa disparition, Jeff Buckley demeure l’une des figures les plus poétiques et insaisissables du rock. Tout son héritage tient en une voix hors du commun et un seul album studio achevé *‘Grace’*. Un répertoire sublime, et une façon unique de s’approprier les chansons des autres : Leonard Cohen, Nina Simone, Johnny Cash pour en faire quelque chose d’incontestablement sien. La chanteuse australienne Melissa Lesnie, le guitariste Vincent Fabert et le violoniste Antoine Beux rendent un hommage doux et respectueux à cet inoubliable *‘Dream brother’*. Ils revisitent le paysage émotionnel de *‘Grace’*, ainsi que des chansons inachevées, tout en retraçant le mythe fragile d’un artiste qui semblait briller d’autant plus fort qu’il a disparu trop tôt. **Melissa Lesnie** / voix **Antoine Beux** / violon **Vincent Fabert** / guitare
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/557-Hallelujah-Jeff-Buckley-Tribute?session=557 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/558-Hallelujah-Jeff-Buckley-Tribute?session=558″}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS
Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H
Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H
Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H
CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR
19h30 & 21h30« La musique est ma mère et mon père; elle est mon travail et mon repos… mon sang… ma boussole… mon amour. » Jeff BuckleyPrès de 30 ans après sa disparition, Jeff Buckley demeure l’un …
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