Dylan Gers • Jules Del Cerro SUPERSONIC Paris

DYLAN GERS (22h30)

(Psych rock – Sly-Tone – Londres, UK)

Dylan Gers est un artiste de rock alternatif né à Teesside et basé à Londres. Avec sa guitare « Jasmine », il mêle l’influence folk mélancolique de Nick Drake à la puissance brute et intense de Black Sabbath, alliant le rock alternatif moderne à une écriture mélodique axée sur la guitare. Sa musique oscille entre une atmosphère intimiste et une énergie explosive sur scène, puisant son inspiration dans le post-rock, le rock psychédélique et les influences classiques du rock alternatif.

Les 3 influences : Pink Floyd, Nick Drake & Black Sabbath

https://open.spotify.com/artist/3ZZT67gLz1u8lXJ9m0oDrq…

https://www.youtube.com/@AwesomeRapidz

JULES DEL CERRO (20h30)

(Folk rock progressif – Paris, FR)

Jules Del Cerro né à Paris dans le 17ème arrondissement et vit en Normandie jusqu’à ses 19 ans, dans une maison où se croisaient les disques de Nick Drake, les vieux vinyles de Pink Floyd et les grandes épopées de The Alan Parsons Project.

Dès l’enfance, il prend des cours de guitare et de batterie. il commencera a composer en 2025 après avoir fait l’American School of Modern Music. Il décidera d’écrire en anglais car cette langue étrangère lui offre une distance poétique, une mélancolie qui n’est jamais désespoir.

Sa musique emprunte au folk acoustique sa simplicité a raconter des histoires et au rock progressif son souffle long et sa complexité harmonique.

Les 3 influences : Porcupine Tree, Steven Wilson, Pink Floyd

https://open.spotify.com/artist/0kSrVsDDMPMeTdDEMmtvR1…

La suite de la programmation arrive très vite !

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Jeudi 23 Juillet 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Si vous êtes fan de… Radiohead, Archive & Ghinzu.

Le jeudi 23 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-23T19:00:00+02:00_2026-07-23T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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