Informations pratiques

Gestes et sports – Ralentis,

19 minutes, 1983

Pour la première fois des sportif·ves de niveau olympique filmé·es en studio, en 35 mm par une caméra de la Nasa à 360 images par seconde pour obtenir un ralenti de 15 fois la vitesse normale. Une analyse d’une quinzaine de disciplines : boxe, lutte, saut en hauteur, haies, tennis, gymnastique, etc. Une expérience unique.



The French,

129 minutes, 1981

Dans le circuit des tournois mondiaux, le tournoi de Roland Garros est appelé The French Open ou, plus simplement, The French. Pendant deux semaines, Paris et la France entière vivent au rythme de cet étonnant happening sportif où les plus grand·es champion·nes jouent non-stop jusqu’à 50 matchs par jour. C’est ce French que William Klein et trois équipes de tournage ont pu filmer en toute liberté. Des vestiaires aux salles de massage, salons de réception, studios de télé, guichets des engagements et des paiements, tribunes, chaises d’arbitres, portes d’entrées, stands, les caméras, pour la première et dernière fois, ont véritablement fouillé partout sur les traces des plus grands joueurs (Borg, Lendl, Mc Enroe, Chris Evert, Navratilova, Vilas, Connors, Noah…)

Des kilomètres de pellicule. Des images uniques, mille et un détails, mille et une anecdotes insolites. Un film de plus de deux heures qui montre comme on ne l’a jamais vu le monde du tennis. Un monde de fous, d’illuminé·es, de snobs, de groupies de gourous, de magicien·nes, de combinard·es, de héro·ines, de clowns, de sponsors, de surhommes et de surfemmes. De dollars aussi, beaucoup de dollars, et de gloire, de peur, de passion.

Dans le cadre de la Rétrospective « William Klein : Films, etc. », cette séance vous invite à assister à la projection des films « Gestes et sports – Ralentis » et « The French ».

Le jeudi 23 juillet 2026

de 19h00 à 21h30

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-23T19:00:00+02:00_2026-07-23T21:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/projection-des-films-gestes-et-sports-ralentis-suivi-de-the-french-de-william-klein/



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