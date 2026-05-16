Transformer le défilé de mode en expérience collective et critique : telle est la proposition d’Édith Amsellem.

Dans la majestueuse Halle du Carreau du Temple, des jeunes femmes prennent place sur le podium pour interroger, à vue, les injonctions qui façonnent les corps. Ici, le vêtement devient langage. Il expose, déborde, résiste. Le public suit un parcours sensible, depuis l’exposition spectaculaire – sur le catwalk – jusqu’à l’espace plus intime des confidences – côté backstages. Les figures imposées se fissurent, laissant émerger des récits singuliers, drôles, graves, vivants.

Spectacle participatif et rituel d’émancipation, Le Grand Défilé déplace le regard et rend au féminin une puissance joyeuse et indocile.

Dans le cadre du Festival Paris l’été

Pour le Festival Paris l’été, Édith Amsellem orchestre un défilé de mode tel un manifeste critique des injonctions qui façonnent le corps des femmes.

Du mercredi 22 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026 :

jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h00

payant

Tarif unique à 15€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-23T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-23T19:00:00+02:00_2026-07-23T20:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://weez.li/6ZKOSUNM +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



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