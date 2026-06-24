Les Scènes du 11e Mairie du 11e arrondissement PARIS

(1) Pièce de théâtre : Fallait pas le dire

Après de nombreuses années de mariage, chacun sait qu’on ne pas tout dire n’importe quand et à n’importe qui, y compris à son/sa cher(e) et tendre, sans en subir les foudres de l’autre. Pourtant, parfois la parole se libère. Une comédie sur le couple, les autres, la bienséance, la parole libérée et les gâteaux.

Les Chemins de Traverse est une troupe d’amateurs passionnés de théâtre, issue du centre Paris Anim’ Mercœur. Depuis 2010, portée par l’idée que le théâtre est un lieu d’interrogations sur le monde qui nous entoure, mais aussi un lieu d’échange et de dialogue, la troupe propose chaque année un spectacle différent, pour partir à la rencontre de divers publics.

(2) À l’occasion des festivités estivales de la Mairie du 11ᵉ arrondissement, NARA présente ÉMERGENCE, une scène dédiée à la découverte et à la mise en lumière des nouvelles générations d’artistes de l’Est parisien. Pensé comme une plateforme de repérage et d’accompagnement, cet événement met en avant des artistes en développement à travers une programmation curatée mêlant rap, R&B, pop urbaine et musiques actuelles.

Animée par un DJ, la soirée propose un parcours en plusieurs temps : une ouverture dynamique, des performances d’artistes émergents sélectionnés, puis un plateau final confié à un invité spécial. Chaque passage sur scène est conçu comme une étape de valorisation artistique, offrant au public une expérience vivante et accessible de la création musicale actuelle.

ÉMERGENCE s’inscrit dans une démarche de soutien à la création locale et de démocratisation culturelle, en favorisant la rencontre entre jeunes artistes, habitants et acteurs culturels. Une soirée gratuite, festive et fédératrice, qui donne à voir les talents qui façonnent déjà la scène de demain.

Jeudi 23 juillet • 20h – 21h45

Cour de la Mairie du 11ᵉ arrondissement

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Humour, musique et découverte artistique se donnent rendez-vous dans la cour de la mairie du 11e. Entre une comédie de théâtre pleine de mordant et une scène consacrée aux talents émergents de l’Est parisien, cette soirée célèbre la création sous toutes ses formes dans une ambiance conviviale et estivale.

Le jeudi 23 juillet 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Accès libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-23T19:00:00+02:00_2026-07-23T22:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

+33155283590



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