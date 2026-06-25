Rencontre littéraire – Arnaud Idelon Maison de la Conversation Paris
Rencontre littéraire – Arnaud Idelon Maison de la Conversation Paris jeudi 23 juillet 2026.
Rencontre Littéraire : Arnaud Idelon présente Culture low-cost
Quand la précarité dicte la création.
Nous avons le plaisir de vous inviter à une rencontre littéraire exceptionnelle avec l’auteur et journaliste Arnaud Idelon, à l’occasion de la parution de son nouvel ouvrage coup de poing, Culture low-cost, publié aux Éditions Divergences.
La discussion sera animée par la journaliste et autrice Julia Sirieix.
À propos de la rencontre
Dans cet essai percutant, Arnaud Idelon pose un regard lucide et sans concession sur les coulisses du monde de la culture. Loin des paillettes et des discours officiels, il décortique les mécanismes qui ont transformé les métiers artistiques en archétypes du travail précarisé : course aux subventions, injonction à la flexibilité, auto-entrepreneuriat forcé et uberisation des créatifs.
Avec Culture low-cost, l’auteur ne se contente pas de dresser un constat alarmant ; il interroge notre rapport à l’art et ouvre des pistes pour reconquérir une culture émancipatrice, libérée des logiques de rentabilité.
Au programme
- Échange exclusif entre Arnaud Idelon et Julia Sirieix autour des thématiques du livre.
- Débat ouvert avec le public pour partager vos expériences et réflexions.
- Séance de dédicace et moment de convivialité pour prolonger la discussion.
Un rendez-vous indispensable pour tous les acteurs de la culture, les passionnés d’art et celles et ceux qui refusent de voir la création se plier aux seules lois du marché.
Date
Jeudi 23 juillet
Horaires
19h à 21h
Tarif
Gratuit
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site : maisondelaconversation.org
Rencontre littéraire : Arnaud Idelon présente « Culture low-cost » ! Avec Julia Sirieix, débattez sur la précarisation de la création.
Le jeudi 23 juillet 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-24T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T19:00:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/rencontre-litteraire-arnaud-idelon-tickets-1992210417989?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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