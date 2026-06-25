Rencontre littéraire – Arnaud Idelon Maison de la Conversation Paris

Rencontre Littéraire : Arnaud Idelon présente Culture low-cost

Quand la précarité dicte la création.

Nous avons le plaisir de vous inviter à une rencontre littéraire exceptionnelle avec l’auteur et journaliste Arnaud Idelon, à l’occasion de la parution de son nouvel ouvrage coup de poing, Culture low-cost, publié aux Éditions Divergences.

La discussion sera animée par la journaliste et autrice Julia Sirieix.

À propos de la rencontre

Dans cet essai percutant, Arnaud Idelon pose un regard lucide et sans concession sur les coulisses du monde de la culture. Loin des paillettes et des discours officiels, il décortique les mécanismes qui ont transformé les métiers artistiques en archétypes du travail précarisé : course aux subventions, injonction à la flexibilité, auto-entrepreneuriat forcé et uberisation des créatifs.

Avec Culture low-cost, l’auteur ne se contente pas de dresser un constat alarmant ; il interroge notre rapport à l’art et ouvre des pistes pour reconquérir une culture émancipatrice, libérée des logiques de rentabilité.

Au programme

Échange exclusif entre Arnaud Idelon et Julia Sirieix autour des thématiques du livre.

entre Arnaud Idelon et Julia Sirieix autour des thématiques du livre. Débat ouvert avec le public pour partager vos expériences et réflexions.

avec le public pour partager vos expériences et réflexions. Séance de dédicace et moment de convivialité pour prolonger la discussion.

Un rendez-vous indispensable pour tous les acteurs de la culture, les passionnés d’art et celles et ceux qui refusent de voir la création se plier aux seules lois du marché.

Date

Jeudi 23 juillet

Horaires

19h à 21h

Tarif

Gratuit

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site : maisondelaconversation.org

Rencontre littéraire : Arnaud Idelon présente « Culture low-cost » ! Avec Julia Sirieix, débattez sur la précarisation de la création.

Le jeudi 23 juillet 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-23T19:00:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/rencontre-litteraire-arnaud-idelon-tickets-1992210417989?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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