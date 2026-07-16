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Atelier de création de jouets pour chats Café Koneko Work Paris

jeudi 23 juillet 2026 · Café Koneko Work · Paris

Atelier de création de jouets pour chats Café Koneko Work Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Café Koneko Work
Adresse
34, rue d'Aligre
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>23 euros (60% reversés à l'association Cacao. Boissons et snacks à volonté).</p>

Avec l’association CACAO, en partenariat avec l’Université Ouverte Paris Cité, venez apprendre à créer vos propres jouets pour chat !

Lors de cet atelier en deux temps, et après une rapide présentation
de l’association, nous aborderons les besoins fondamentaux du chat, les
avantages et les risques liés à chaque environnement, ainsi que les
idées reçues qui entourent cette thématique.

Nous construirons ensuite divers jouets, comme par exemple des
canne à pêche ou des casse-tête de nourritures, en prenant comme matière
première des objets (voir déchets) du quotidiens !

Comme cartons, boule
d’aluminium, rouleau de papier toilette, branche d’arbre, feuilles,
etc. que vous pourrez soit apporter vous-même, soit qui vous sera mis à
disposition sur place.

Venez en apprendre plus sur vos compagnons et repartez avec un jouet que vous aurez préparé rien que pour lui !

60% des bénéfices récoltés par votre inscription seront reversés à
l’association CACAO afin de les aider à sauver des chats des rues !
Boissons et snacks à volonté pendant l’atelier.

Un atelier pour créer des jouets pour chats, dans un café qui accueille des chats d’association !
Le jeudi 23 juillet 2026
de 19h30 à 21h00
payant

23 euros (60% reversés à l’association Cacao. Boissons et snacks à volonté).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-24T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T19:30:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00

Café Koneko Work 34, rue d’Aligre  75012 Paris


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