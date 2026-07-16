Atelier de création de jouets pour chats Café Koneko Work Paris

Informations pratiques

Avec l’association CACAO, en partenariat avec l’Université Ouverte Paris Cité, venez apprendre à créer vos propres jouets pour chat !

Lors de cet atelier en deux temps, et après une rapide présentation

de l’association, nous aborderons les besoins fondamentaux du chat, les

avantages et les risques liés à chaque environnement, ainsi que les

idées reçues qui entourent cette thématique.

Nous construirons ensuite divers jouets, comme par exemple des

canne à pêche ou des casse-tête de nourritures, en prenant comme matière

première des objets (voir déchets) du quotidiens !

Comme cartons, boule

d’aluminium, rouleau de papier toilette, branche d’arbre, feuilles,

etc. que vous pourrez soit apporter vous-même, soit qui vous sera mis à

disposition sur place.

Venez en apprendre plus sur vos compagnons et repartez avec un jouet que vous aurez préparé rien que pour lui !

60% des bénéfices récoltés par votre inscription seront reversés à

l’association CACAO afin de les aider à sauver des chats des rues !

Boissons et snacks à volonté pendant l’atelier.

Un atelier pour créer des jouets pour chats, dans un café qui accueille des chats d’association !

Le jeudi 23 juillet 2026

de 19h30 à 21h00

payant

23 euros (60% reversés à l’association Cacao. Boissons et snacks à volonté).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-24T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-23T19:30:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00

Café Koneko Work 34, rue d’Aligre 75012 Paris



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