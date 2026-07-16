Atelier de création de jouets pour chats Café Koneko Work Paris
jeudi 23 juillet 2026 · Café Koneko Work · Paris
Informations pratiques
Avec l’association CACAO, en partenariat avec l’Université Ouverte Paris Cité, venez apprendre à créer vos propres jouets pour chat !
Lors de cet atelier en deux temps, et après une rapide présentation
de l’association, nous aborderons les besoins fondamentaux du chat, les
avantages et les risques liés à chaque environnement, ainsi que les
idées reçues qui entourent cette thématique.
Nous construirons ensuite divers jouets, comme par exemple des
canne à pêche ou des casse-tête de nourritures, en prenant comme matière
première des objets (voir déchets) du quotidiens !
Comme cartons, boule
d’aluminium, rouleau de papier toilette, branche d’arbre, feuilles,
etc. que vous pourrez soit apporter vous-même, soit qui vous sera mis à
disposition sur place.
Venez en apprendre plus sur vos compagnons et repartez avec un jouet que vous aurez préparé rien que pour lui !
60% des bénéfices récoltés par votre inscription seront reversés à
l’association CACAO afin de les aider à sauver des chats des rues !
Boissons et snacks à volonté pendant l’atelier.
Un atelier pour créer des jouets pour chats, dans un café qui accueille des chats d’association !
Le jeudi 23 juillet 2026
de 19h30 à 21h00
payant
23 euros (60% reversés à l’association Cacao. Boissons et snacks à volonté).
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-24T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T19:30:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00
Café Koneko Work 34, rue d’Aligre 75012 Paris
Afficher la carte du lieu Café Koneko Work et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Sur les traces des dinosaures Grande Galerie de l’Evolution Paris 5e Arrondissement 16 juillet 2026
- Des écailles dans Paris Maison Paris Nature Paris 16 juillet 2026
- Sortie en famille au Zoo de Vincennes Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 16 juillet 2026
- Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Cinéma des cinéastes Cinéma des cinéastes Paris 16 juillet 2026
- Spectacle familial : Clémentine et Pensée de la forêt La Fabrique de la Solidarité Paris 16 juillet 2026