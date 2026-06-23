Kenny Garrett New Morning Paris

Maître de l’improvisation, Kenny Garrett est probablement l’un des jazzmen les plus complets et les plus emblématiques de sa génération. Le plus coltranien des saxophonistes altistes et sideman du Miles Davis.

Célèbre jazzman considéré comme un des plus brillants et influents des temps modernes, Kenny Garrett est une véritable légende du jazz. Musicien depuis plus de 40 ans, le saxophoniste collectionne les prix récompensant son talent, notamment en remportant un Grammy Award. Avec une immense technique et une capacité d’improvisation impressionnante, il se place parmi les plus grands.

Son dernier album « Sounds From The Ancestors », présente de multiples facettes et se fait le reflet de la riche histoire du jazz, du R&B et du gospel de sa ville natale de Détroit.

Sous des influences assumées de John Coltrane et Miles Davis, et dans ses propres compositions, Kenny Garrett délivre un groove incomparable avec virtuosité.

« Sounds From The Ancestors ».

Le vendredi 24 juillet 2026

de 19h30 à 22h00

Le jeudi 23 juillet 2026

de 19h30 à 22h00

payant Prix Normal : 35 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-25T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-23T19:30:00+02:00_2026-07-23T22:00:00+02:00;2026-07-24T19:30:00+02:00_2026-07-24T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



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