« La musique est ma mère et mon père; elle est mon travail et mon repos… mon sang… ma boussole… mon amour. » Jeff Buckley

Près de 30 ans après sa disparition, Jeff Buckley demeure l’une des figures les plus poétiques et insaisissables du rock. Tout son héritage tient en une voix hors du commun et un seul album studio achevé ‘Grace’. Un répertoire sublime, et une façon unique de s’approprier les chansons des autres : Leonard Cohen, Nina Simone, Johnny Cash pour en faire quelque chose d’incontestablement sien.

Ce soir, la chanteuse australienne Melissa Lesnie, le guitariste Vincent Fabert et le violoniste Antoine Beux lui rendent hommage.

Melissa Lesnie / voix

Antoine Beux / violon

Vincent Fabert / guitare

Jeff Buckley est l’une des figures les plus poétiques et insaisissables du rock ! La chanteuse Melissa Lesnie, le guitariste Vincent Fabert et le violoniste Antoine Beux lui rendent hommage.

Le jeudi 23 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 23 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-23T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-23T19:30:00+02:00_2026-07-23T20:30:00+02:00;2026-07-23T21:30:00+02:00_2026-07-23T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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