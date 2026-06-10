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« Hallelujah » Jeff Buckley Tribute JASS CLUB PARIS Paris

« Hallelujah » Jeff Buckley Tribute JASS CLUB PARIS Paris

« Hallelujah » Jeff Buckley Tribute JASS CLUB PARIS Paris jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif : <p>De 10 à 19 euros.</p>

« La musique est ma mère et mon père; elle est mon travail et mon repos… mon sang… ma boussole… mon amour. » Jeff Buckley

Près de 30 ans après sa disparition, Jeff Buckley demeure l’une des figures les plus poétiques et insaisissables du rock. Tout son héritage tient en une voix hors du commun et un seul album studio achevé ‘Grace’. Un répertoire sublime, et une façon unique de s’approprier les chansons des autres : Leonard Cohen, Nina Simone, Johnny Cash pour en faire quelque chose d’incontestablement sien.

Ce soir, la chanteuse australienne Melissa Lesnie, le guitariste Vincent Fabert et le violoniste Antoine Beux lui rendent hommage.

Melissa Lesnie / voix

Antoine Beux / violon

Vincent Fabert / guitare

Jeff Buckley est l’une des figures les plus poétiques et insaisissables du rock ! La chanteuse Melissa Lesnie, le guitariste Vincent Fabert et le violoniste Antoine Beux lui rendent hommage.
Le jeudi 23 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
Le jeudi 23 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-23T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T19:30:00+02:00_2026-07-23T20:30:00+02:00;2026-07-23T21:30:00+02:00_2026-07-23T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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