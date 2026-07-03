UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Venez échanger autour de la culture togolaise Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

jeudi 23 juillet 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement · PARIS

Venez échanger autour de la culture togolaise Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement
Adresse
4 rue Amélie
Ville
75007 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>Par mail à : annacybelle2024@gmail.com</p><p>Indiquer dans le mail si vous souhaitez rester au repas !</p>

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Partez à la découverte de la
culture togolaise lors d’un moment d’échange convivial organisé par l’association
Annacybelle. Cette rencontre sera l’occasion de mieux connaître les traditions,
l’histoire et les richesses culturelles du Togo, tout en découvrant les actions
menées par l’association.

La soirée se poursuivra à partir
de 19h avec un temps de partage
autour de la gastronomie togolaise, permettant de déguster différentes
spécialités dans une ambiance chaleureuse et festive.

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Echange autour de la culture du Togo, découverte de l’association Annacybelle et repas partagé ! Ouvert à tous et toutes !
Le jeudi 23 juillet 2026
de 16h00 à 21h00
gratuit

Par mail à : annacybelle2024@gmail.com

Indiquer dans le mail si vous souhaitez rester au repas !

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-24T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T16:00:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie  75007 PARIS


Afficher la carte du lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)