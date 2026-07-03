Venez échanger autour de la culture togolaise Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

jeudi 23 juillet 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement · PARIS

Informations pratiques

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Partez à la découverte de la

culture togolaise lors d’un moment d’échange convivial organisé par l’association

Annacybelle. Cette rencontre sera l’occasion de mieux connaître les traditions,

l’histoire et les richesses culturelles du Togo, tout en découvrant les actions

menées par l’association.

La soirée se poursuivra à partir

de 19h avec un temps de partage

autour de la gastronomie togolaise, permettant de déguster différentes

spécialités dans une ambiance chaleureuse et festive.

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Echange autour de la culture du Togo, découverte de l’association Annacybelle et repas partagé ! Ouvert à tous et toutes !

Le jeudi 23 juillet 2026

de 16h00 à 21h00

gratuit

Par mail à : annacybelle2024@gmail.com

Indiquer dans le mail si vous souhaitez rester au repas !

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-23T16:00:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



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