Venez échanger autour de la culture togolaise Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
jeudi 23 juillet 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
Partez à la découverte de la
culture togolaise lors d’un moment d’échange convivial organisé par l’association
Annacybelle. Cette rencontre sera l’occasion de mieux connaître les traditions,
l’histoire et les richesses culturelles du Togo, tout en découvrant les actions
menées par l’association.
La soirée se poursuivra à partir
de 19h avec un temps de partage
autour de la gastronomie togolaise, permettant de déguster différentes
spécialités dans une ambiance chaleureuse et festive.
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
Echange autour de la culture du Togo, découverte de l’association Annacybelle et repas partagé ! Ouvert à tous et toutes !
Le jeudi 23 juillet 2026
de 16h00 à 21h00
gratuit
Par mail à : annacybelle2024@gmail.com
Indiquer dans le mail si vous souhaitez rester au repas !
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-24T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T16:00:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
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