WELCOME TO THE FREAKSHOW // DORIA x SKABE x MELO x DEUSAMA La Dame de Canton Paris

Le temps d’une nuit sur un bateau au bord de l’eau, venez découvrir 4 artistes aux univers et aux visions aussi uniques que fascinantes.

Entre show intenses, émotions brutes, esthétique décalée et sons alternatifs, chaque concert vous plongera dans une identité différente, une vision à part entière. Le Freakshow vous permet de découvrir des artistes émergents de la scène alternative francophone dans une ambiance immersive et intimiste, avec des places accessibles à petit prix.

Plus qu’une simple série de concerts, c’est une immersion dans 4 mondes singuliers, étranges, sensibles et magnétiques.

Viens découvrir en avant-première les futurs talents phares de la scène alternative.

Bienvenue dans le Freakshow.

WELCOME TO THE FREAKSHOW, est un événement exceptionnel qui met en lumière les artistes de la scène alternative émergente en proposant 4 découvertes uniques en une seule soirée et à moindre prix.

Le jeudi 23 juillet 2026

de 20h00 à 23h00

payant

De 6 à 8 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-23T20:00:00+02:00_2026-07-23T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/welcome-to-the-freakshow-doria-x-skabe-x-melo-x-deusama



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