Brumes matinales à la Bourse de Commerce — Pinault Collection Bourse de Commerce — Pinault Collection Paris

Se déroulant en matinée en dehors des horaires d’ouverture du musée, l’évènement invite à prendre place au cœur même de l’œuvre, l’une des « sculptures de brouillard » de Fujiko Nakaya. Composées de vapeur d’eau, ces sculptures sont façonnées par les variations de l’air et les déplacements des visiteurs, dont les corps apparaissent et disparaissent dans un épais nuage blanc aux contours incertains.

Lors d’une immersion progressive, guidée par des médiateurs, le corps tout entier sera engagé à travers une série d’exercices ; temps de contemplation, mouvements en collectif, absorption de la brume, observation du ciel, sollicitant la vue, le toucher et l’ouïe. Les perceptions se concentrent sur les variations de densité, de lumière et de température, ainsi que sur les transformations de l’espace, à la frontière entre visible et invisible.

Cette expérience permet d’éprouver le projet artistique immersif de l’artiste ainsi que l’architecture de la Rotonde du musée de manière inédite, avant de partir librement à la découverte de l’exposition « Clair-obscur ».

Pour le confort des visiteurs et en raison des conditions de visite, la présence d’enfants en bas âge est déconseillée.

Dans le cadre de l’exposition « Clair-obscur », plongez dans l’univers évanescent de Cloud #07156, l’installation de l’artiste japonaise Fujiko Nakaya présentée dans la Rotonde du musée, à travers une expérience de découverte sensorielle originale.

Du dimanche 05 juillet 2026 au dimanche 26 juillet 2026 :

dimanche

de 10h00 à 11h00

payant

De 14 à 20 euros.

L’accès à l’exposition« Clair-obscur » est inclus avec ce billet.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T11:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T11:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T11:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T11:00:00+02:00

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