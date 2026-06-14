Dojo d’été Aïkido Gymnase de la Porte de La Plaine PARIS dimanche 5 juillet 2026.

Aïkidokas, tous niveaux, venez pratiquer au dojo de la Plaine ! Le club Aïkido Paris XV La Plaine vous accueille tous les dimanches de juillet de 10h à 12h !

Dojo d’été ouvert à toutes et tous tous les dimanches de juillet.

Du dimanche 05 juillet 2026 au dimanche 26 juillet 2026 :

dimanche

de 10h00 à 12h00

gratuit

Participation libre.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T12:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T12:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T12:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T12:00:00+02:00

Gymnase de la Porte de La Plaine 13 rue du Général Guillaumat 75015 PARIS

https://aikido-paris15.fr club@aikido-paris15.fr https://www.facebook.com/AikidoParisXVLaPlaine https://www.facebook.com/AikidoParisXVLaPlaine



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