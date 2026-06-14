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Dojo d’été Aïkido Gymnase de la Porte de La Plaine PARIS

Dojo d’été Aïkido Gymnase de la Porte de La Plaine PARIS

Dojo d’été Aïkido Gymnase de la Porte de La Plaine PARIS dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Gymnase de la Porte de La Plaine

Adresse : 13 rue du Général Guillaumat

Ville : 75015 PARIS

Département : Paris

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : <p>Participation libre.</p>

Aïkidokas, tous niveaux, venez pratiquer au dojo de la Plaine ! Le club Aïkido Paris XV La Plaine vous accueille tous les dimanches de juillet de 10h à 12h !

Dojo d’été ouvert à toutes et tous tous les dimanches de juillet.
Du dimanche 05 juillet 2026 au dimanche 26 juillet 2026 :
dimanche
de 10h00 à 12h00
gratuit

Participation libre.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T12:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T12:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T12:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T12:00:00+02:00

Gymnase de la Porte de La Plaine 13 rue du Général Guillaumat  75015 PARIS
https://aikido-paris15.fr club@aikido-paris15.fr https://www.facebook.com/AikidoParisXVLaPlaine https://www.facebook.com/AikidoParisXVLaPlaine


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