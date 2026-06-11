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Conte Musical « Pierre et le Loup » – Quatuor de Saxophones Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont Paris

Conte Musical « Pierre et le Loup » – Quatuor de Saxophones Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont Paris

Conte Musical « Pierre et le Loup » – Quatuor de Saxophones Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont Paris dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont

Adresse : 45 bis, avenue de la Belle Gabrielle

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : <p>Entrée payante sur réservation</p>

Serge Prokofiev, Pierre et le Loup
Conte musical
Quatuor Isar
Corinne Puget, comédienne

Dans le cadre du « Festival Chant de la Terre 2026 »

Ariane Jacob, direction

Le Quatuor de saxophones Isar, élèves en Parcours d’excellence et d’Interprétation musicale présente « Pierre et le Loup » de Serge Prokofiev
Le dimanche 05 juillet 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit

Entrée payante sur réservation

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T12:00:00+02:00

Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont 45 bis, avenue de la Belle Gabrielle  75012 Paris
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