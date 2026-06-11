Conte Musical « Pierre et le Loup » – Quatuor de Saxophones Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont Paris dimanche 5 juillet 2026.

Serge Prokofiev, Pierre et le Loup

Conte musical

Quatuor Isar

Corinne Puget, comédienne

Dans le cadre du « Festival Chant de la Terre 2026 »

Ariane Jacob, direction

Le Quatuor de saxophones Isar, élèves en Parcours d’excellence et d’Interprétation musicale présente « Pierre et le Loup » de Serge Prokofiev

Le dimanche 05 juillet 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

Entrée payante sur réservation

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T12:00:00+02:00

Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont 45 bis, avenue de la Belle Gabrielle 75012 Paris

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