Concert de la chorale du Wadham College de l’université d’Oxford – L’Oratoire du Louvre Oratoire du Louvre Paris
Concert de la chorale du Wadham College de l’université d’Oxford – L’Oratoire du Louvre Oratoire du Louvre Paris dimanche 5 juillet 2026.
La chorale de la chapelle du Wadham College de l’université d’Oxford est l’une des meilleures et des plus ambitieuses chorales universitaires d’Oxford. La chorale est fière de maintenir un niveau musical élevé tout en conservant une atmosphère chaleureuse et accueillante.
Le chœur chante lors des offices hebdomadaires de vêpres pendant le trimestre, ainsi que lors d’autres offices et occasions spéciales au sein du collège. Le chœur offre un certain nombre de bourses, notamment des bourses de chant choral, de direction et de clavier. En plus de son programme régulier, le chœur donne plusieurs concerts par an et part en tournée européenne chaque été. Ses membres sont principalement des étudiants de l’université d’Oxford, issus de toutes les disciplines.
La chorale de la chapelle du Wadham College de l’université d’Oxford donne un concert gratuit de chants sacrés connus pendant le culte de l’Oratoire du Louvre.
Le dimanche 05 juillet 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-05T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T10:30:00+02:00_2026-07-05T11:30:00+02:00
Oratoire du Louvre 145 Rue Saint-Honoré 75001 Paris
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