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Concert et karaoké solidaires à la Fabrique La Fabrique de la Solidarité Paris

Concert et karaoké solidaires à la Fabrique La Fabrique de la Solidarité Paris

Concert et karaoké solidaires à la Fabrique La Fabrique de la Solidarité Paris jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : La Fabrique de la Solidarité

Adresse : 8 rue de la Banque

Ville : 75002 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

La Fabrique de la Solidarité vous invite jeudi 23 juillet pour une soirée musicale et conviviale. Un moment ouvert à toutes et tous, pour un temps de partage pour créer du lien social et favoriser la rencontre. En partenariat avec l’association Whishing Light.

  • 19h – 20h : concert live d’artistes de l’association Whishing Light
  • 20h – 22h : animations musicales (karaoké et blind-test)

Une soirée en musique pour clôturer la saison de Paris en Seine à la Fabrique de la Solidarité !
Le jeudi 23 juillet 2026
de 18h30 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T21:30:00+02:00
fin : 2026-07-24T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T18:30:00+02:00_2026-07-23T22:00:00+02:00

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque  75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris
Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)
Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)
Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)
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