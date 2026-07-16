Objectif Zéro Palu : une exposition en plein air sur les grilles du square Paul Robin Square Paul Robin PARIS
vendredi 24 juillet 2026 · Square Paul Robin · PARIS
Informations pratiques
À travers le regard de photographes du monde entier, ces clichés donnent à voir la réalité de la lutte contre le paludisme dans les pays les plus touchés par la maladie. Des images fortes, humaines et engagées, qui rappellent que le paludisme reste l’une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde.
Au-delà du témoignage international, l’exposition est également l’occasion d’aborder un enjeu de santé publique plus proche de nous : la progression du moustique tigre en France. Originaire d’Asie tropicale, ce vecteur potentiel de maladies comme la dengue ou le chikungunya est désormais présent dans de nombreux départements français. L’exposition propose des gestes simples et concrets pour limiter sa prolifération — supprimer les eaux stagnantes, se protéger des piqûres, signaler sa présence.
Une exposition accessible à toutes et tous, gratuitement, au fil d’une promenade dans le quartier.
Plus d’informations sur le moustique tigre : Gare aux moustiques tigres ! – Ville de Paris
À partir du 24 juillet, les grilles du square Paul Robin, dans le 18e arrondissement de Paris, accueillent l’exposition Objectif Zéro Palu — une sélection de photographies issues d’un concours international lancé en 2024 par la Team Zéro Palu, à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris.
Du vendredi 24 juillet 2026 au vendredi 11 septembre 2026 :
gratuit
Sur les grilles du square.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-24T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T01:59:59+02:00
Date(s) :
Square Paul Robin 10 place Hebert 75018 PARIS
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