Mailo Rakotonanahary, standards et compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club PARIS
Mailo Rakotonanahary, standards et compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club PARIS dimanche 26 juillet 2026.
Batteur formé au CNSM de Paris et actif depuis plusieurs année sur la scène parisienne avec notamment le quartet AMG, Mailo Rakotonanahary poursuit depuis septembre 2026 son cursus au Herbie Hancock Institute of Jazz performance à Los Angeles, sous la direction de Herbie Hancock et Ambrose Akinmusire. De passage à Paris, il présente ses nouvelles compositions écrites États Unis, mêlant tradition et influences contemporaines, dans un projet qui reflète l’évolution de son parcours entre l’Europe et l’Amérique.
Line-up : Mailo Rakotonanahary : Batterie ; Anthony Jouravsky : Contrebasse ; Jules Regard : Trombone ; Oscar Teruel : Piano
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz contemporain — Avec un parcours unique entre Paris et Los Angeles, Mailo Rakotonanahary fusionne tradition et modernité dans ses nouvelles compositions captivantes.
Le samedi 25 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
Le samedi 25 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 22€ à 25€
Tarif sur place : 25€ à 28€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-26T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T19:30:00+02:00_2026-07-25T20:30:00+02:00;2026-07-25T21:30:00+02:00_2026-07-25T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 PARIS
https://38riv.com/concerts/mailo-rakotonanahary-1 contact@38riv.com
Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris 3 juin 2026
- Eveil à la lecture et au mouvement avec la fondation l’école des loisirs Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 3 juin 2026
- Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris 3 juin 2026
- Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris 3 juin 2026
- Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris 3 juin 2026