Mailo Rakotonanahary, standards et compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club PARIS

Batteur formé au CNSM de Paris et actif depuis plusieurs année sur la scène parisienne avec notamment le quartet AMG, Mailo Rakotonanahary poursuit depuis septembre 2026 son cursus au Herbie Hancock Institute of Jazz performance à Los Angeles, sous la direction de Herbie Hancock et Ambrose Akinmusire. De passage à Paris, il présente ses nouvelles compositions écrites États Unis, mêlant tradition et influences contemporaines, dans un projet qui reflète l’évolution de son parcours entre l’Europe et l’Amérique.

Line-up : Mailo Rakotonanahary : Batterie ; Anthony Jouravsky : Contrebasse ; Jules Regard : Trombone ; Oscar Teruel : Piano

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Avec un parcours unique entre Paris et Los Angeles, Mailo Rakotonanahary fusionne tradition et modernité dans ses nouvelles compositions captivantes.

Le samedi 25 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 25 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22€ à 25€

Tarif sur place : 25€ à 28€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-26T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-26T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-25T19:30:00+02:00_2026-07-25T20:30:00+02:00;2026-07-25T21:30:00+02:00_2026-07-25T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 PARIS

https://38riv.com/concerts/mailo-rakotonanahary-1 contact@38riv.com



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