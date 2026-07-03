F*** Forever / Nuit Indie Rock 00’s SUPERSONIC Paris
dimanche 26 juillet 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
F*** FOREVER
Qui oserait renoncer à la « F**** Forever » ?
Considérée comme la soirée emblématique du Supersonic, cette soirée dédiée à l’indie rock t’invite à passer une nuit avec Arctic Monkeys, les Libertines et les Strokes
Si ton but est de faire un bond dans les années 2010 et de faire trembler le dance floor, cette soirée est faite pour toi
Live tribute à 1h de Scuba Dancing Touchdown
DJ Set Indie rock 00s de Aurejaam et Marques de Sad
Si tu aimes: Arctic Monkeys / The Libertines / The Strokes / Babyshambles / Franz Ferdinand / The White Stripes / Kasabian / Kaiser Chiefs / The Killers / The Black Keys / Bloc Party / The Gossip / Interpol / Mgmt / Gorillaz / The Rapture / Muse / Editors / Queens Of The Stone Age / Foals / Metronomy / The Subways / The Hives / Razorlight / The Dandy Warhols / The Fratellis / The Kooks …
Pour t’ambiancer dès maintenant : https://spoti.fi/3AKkNxk
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De 23h à 6h
Entrée sur place à 10 euros
Pour celles et ceux qui ont la flemme de faire la queue, réserve ton ticket coupe-file à 10 euros (quantité limitée)
Ce ticket d’or vous permettra d’accéder à la soirée sans attendre et à tout moment de la nuit. Passez devant tout le monde, montrez votre pass et c’est parti, vous pouvez danser !
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• Vestiaire au 1er étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse : communication@supersonic-paris.fr
Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le samedi 25 juillet 2026
de 23h00 à 06h00
payant
10 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T23:00:00+02:00_2026-07-25T06:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4L5uGiGji https://fb.me/e/4L5uGiGji
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