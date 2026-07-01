Coder n’est plus une barrière : comment l’IA aide les entrepreneurs à construire leur premier agent — en direct, Visioconférence, Paris

Informations pratiques

Coder n’est plus une barrière : comment l’IA aide les entrepreneurs à construire leur premier agent — en direct Jeudi 30 juillet, 12h00 Visioconférence Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T12:00:00+02:00 – 2026-07-30T13:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T12:00:00+02:00 – 2026-07-30T13:00:00+02:00

Près de 70 000 entreprises sont tombées en procédure collective en 2025. La plupart avaient encore un marché, des clients, un avenir. Il ne leur a pas manqué de la chance — il leur a manqué 3 décisions, prises au bon moment.

J’ai été analyste crédit-risque. J’ai vu de près des boîtes parfaitement sauvables s’éteindre pendant que le cash dormait dans des factures impayées, que des clients partaient faute d’être relancés, et que les dirigeants se noyaient dans l’administratif. Le problème est rarement juridique. Il est financier, commercial — et donc récupérable.

Dans ce webinaire offert, en direct et écran partagé, je décortique le cas réel (anonymisé) d’une entreprise sous tension que j’accompagne, et je montre comment l’IA devient le levier concret du rebond :

Sortir le cash — lecture financière en quelques minutes, analyse de la balance client, relances automatisées et recouvrement des factures impayées.

— lecture financière en quelques minutes, analyse de la balance client, relances automatisées et recouvrement des factures impayées. Retrouver des clients — benchmark concurrentiel et SWOT en quelques minutes, repositionnement, relance marketing sur les réseaux, prospection ciblée. À coût quasi nul.

— benchmark concurrentiel et SWOT en quelques minutes, repositionnement, relance marketing sur les réseaux, prospection ciblée. À coût quasi nul. Reprendre le contrôle — agents IA et vibe coding pour déléguer les tâches chronophages et piloter au lieu de subir.

Pas de promesse miracle. Des décisions éclairées, orientées survie puis rebond — et 3 leviers que tu peux activer dès cette semaine.

Jeudi 30 juillet · 12h00 · 60 min en ligne · Offert. Places limitées → Je réserve ma place.

Inscription : https://luma.com/uo7v3agw

Visioconférence Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « kmameri@intescia.com »}] [{« link »: « https://luma.com/uo7v3agw »}] https://luma.com/uo7v3agw

En 60 minutes, repartez avec un assistant qui bosse pour vous : prospection, relances, tâches chronophages. Vous le montez en direct, vous le gardez. Sans coder. Offert. agent ia marketing