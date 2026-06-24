Visite Les jardins Avenue Foch jardins de l’ Avenue Foch Paris

30 juillet 2026 10h00 L’avenue

Foch, un jardin d’arbres remarquables

L’avenue Foch se déploie sur 120 mètres de large. Ses jardins latéraux,

aménagés par A. Alphand, possèdent une exceptionnelle diversité d’arbustes et

d’arbres, dont certains sujets sont centenaires. Malgré son aspect linéaire,

aucune monotonie ressort de son paysage, grâce à une alternance de bosquets et

de vues dégagées.

Rendez-vous : sortie du Métro Porte Dauphine, côté des numéros pairs, en

bordure de l’avenue Foch

Une porte d’entrée sur le Bois de Boulogne

Le jeudi 30 juillet 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-30T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-30T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T11:30:00+02:00

jardins de l’ Avenue Foch Métro Porte-Dauphine 75016 Sortie du Métro Porte-Dauphine, coté́ des numéros pairs, en bordure de l’avenue FochParis

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