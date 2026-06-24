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Visite Les jardins Avenue Foch jardins de l’ Avenue Foch Paris

Visite Les jardins Avenue Foch jardins de l’ Avenue Foch Paris

Visite Les jardins Avenue Foch jardins de l’ Avenue Foch Paris jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : jardins de l' Avenue Foch

Adresse : Métro Porte-Dauphine

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

30 juillet 2026 10h00 L’avenue
Foch, un jardin d’arbres remarquables

L’avenue Foch se déploie sur 120 mètres de large. Ses jardins latéraux,
aménagés par A. Alphand, possèdent une exceptionnelle diversité d’arbustes et
d’arbres, dont certains sujets sont centenaires. Malgré son aspect linéaire,
aucune monotonie ressort de son paysage, grâce à une alternance de bosquets et
de vues dégagées.

Rendez-vous : sortie du Métro Porte Dauphine, côté des numéros pairs, en
bordure de l’avenue Foch

Une porte d’entrée sur le Bois de Boulogne
Le jeudi 30 juillet 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-30T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-30T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T11:30:00+02:00

jardins de l’ Avenue Foch Métro Porte-Dauphine  75016 Sortie du Métro Porte-Dauphine, coté́ des numéros pairs, en bordure de l’avenue FochParis
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