The Fairy Queens Le Cirque Electrique Paris
The Fairy Queens Le Cirque Electrique Paris jeudi 30 juillet 2026.
Quand l’opéra rencontre la sueur du cabaret et que l’électro-pop bouscule les codes baroques, ça donne The Fairy Queens. Pour une date exceptionnelle, Snowapple investit le Cirque Électrique et transforme l’univers de Shakespeare en un terrain de jeu audacieux et imprévisible.
Cette adaptation musicale de la pièce de théâtre I Remember, inspirée par Le Songe d’une nuit d’été, met à nu le désir et les masques que nous portons. Sur scène, quatre artistes magnétiques et des musiciens-nes invités-es réinventent les figures de Titania, Oberon et Puck comme vous ne les avez jamais vues. Ici, les attentes liées au genre volent en éclats et les règles imposées s’effacent pour laisser place à une exploration sauvage du pouvoir et de l’identité.
Réputé pour son style audacieux et ses riches harmonies vocales, Snowapple fusionne les influences baroques avec des paysages sonores électroniques en collaboration avec le contre-ténor électro-pop Ilel Elil. Le résultat est une expérience musicale hybride et ludique.
Ce show au Cirque Électrique offre un avant-goût unique avant que la version théâtrale complète de I Remember et son album musical ne partent en tournée internationale l’année prochaine. Prêt-es à participer à la libération des désirs ?
29 juillet 2026 – 21h00
Durée : 1h15
Lieu : Le Cirque Électrique – Pl. du Maquis du Vercors, 75020 Paris
Entrée non garantie après l’heure de début du spectacle.
Le Cirque Electrique est ouvert de 18h à 2h.
Quand l’opéra rencontre la sueur du cabaret et que l’électro-pop bouscule les codes baroques, ça donne The Fairy Queens.
Pour une date exceptionnelle, Snowapple investit le Cirque Électrique et transforme l’univers de Shakespeare en un terrain de jeu audacieux et imprévisible.
Le mercredi 29 juillet 2026
de 21h00 à 22h30
payant
Tarif réduit – 7€ ou 10€
Tarif normal – 16€
Tarif soutien – 20€
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-30T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-30T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-29T21:00:00+02:00_2026-07-29T22:30:00+02:00
Le Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris
https://www.snowapple.nl/fr/
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