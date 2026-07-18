Messe chantée dans l’église de la Madeleine : Chorale « San Mamede de Zamáns » et Chorale « Atlántida de Matamá » – Vigo, Espagne Église de La Madeleine PARIS
mercredi 29 juillet 2026 · Église de La Madeleine · PARIS
Informations pratiques
La messe solennelle du 29 juillet 2026, à 12h30, en l’église de la Madeleine à Paris, sera chantée a cappella par un chœur mixte de 40 voix composé de choristes hommes et femmes.
Cet ensemble réunit des membres des chœurs « San Mamede de Zamáns » et « Atlántida de Matamá », tous deux basés à Vigo, en Espagne; et sera placé sous la direction d’Enrique Lorenzo Vila.
Ils interpréteront un répertoire liturgique a cappella pour accompagner la célébration de la messe.
L’événement est ouvert au public, entrée libre, et se déroulera le mercredi 29 juillet 2026 à 12h30, durant la messe, en l’église de la Madeleine à Paris.
Contact: agrupacionmusicalatlantida@gmail.com · +34.690.700.382
Le mercredi 29 juillet 2026, les chœurs « San Mamede de Zamáns » et « Atlántida de Matamá », tous deux originaires de Vigo, en Espagne; et dirigés par Enrique Lorenzo Vila, chanteront la grand-messe a cappella en l’église de la Madeleine.
Le mercredi 29 juillet 2026
de 12h30 à 13h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-29T15:30:00+02:00
fin : 2026-07-29T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-29T12:30:00+02:00_2026-07-29T13:30:00+02:00
Église de La Madeleine place de la Madeleine 75008 PARIS
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