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Messe chantée dans l’église de la Madeleine : Chorale « San Mamede de Zamáns » et Chorale « Atlántida de Matamá » – Vigo, Espagne Église de La Madeleine PARIS

mercredi 29 juillet 2026 · Église de La Madeleine · PARIS

Messe chantée dans l’église de la Madeleine : Chorale « San Mamede de Zamáns » et Chorale « Atlántida de Matamá » – Vigo, Espagne Église de La Madeleine PARIS

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Église de La Madeleine
Adresse
place de la Madeleine
Ville
75008 PARIS
Département
Paris

La messe solennelle du 29 juillet 2026, à 12h30, en l’église de la Madeleine à Paris, sera chantée a cappella par un chœur mixte de 40 voix composé de choristes hommes et femmes.

Cet ensemble réunit des membres des chœurs « San Mamede de Zamáns » et « Atlántida de Matamá », tous deux basés à Vigo, en Espagne; et sera placé sous la direction d’Enrique Lorenzo Vila.

Ils interpréteront un répertoire liturgique a cappella pour accompagner la célébration de la messe.

L’événement est ouvert au public, entrée libre, et se déroulera le mercredi 29 juillet 2026 à 12h30, durant la messe, en l’église de la Madeleine à Paris.

Contact: agrupacionmusicalatlantida@gmail.com · +34.690.700.382

Le mercredi 29 juillet 2026, les chœurs « San Mamede de Zamáns » et « Atlántida de Matamá », tous deux originaires de Vigo, en Espagne; et dirigés par Enrique Lorenzo Vila, chanteront la grand-messe a cappella en l’église de la Madeleine.
Le mercredi 29 juillet 2026
de 12h30 à 13h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-29T15:30:00+02:00
fin : 2026-07-29T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-29T12:30:00+02:00_2026-07-29T13:30:00+02:00

Église de La Madeleine place de la Madeleine  75008 PARIS
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