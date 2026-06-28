Orgue de barbarie et chansons Parc Montsouris Paris

Orgue de barbarie avec un répertoire de chansons. N’hésitez pas à chanter : nous avons des livrets de paroles !

Date et lieu :

Mercredi 29 juillet 2026

Kiosque du parc Montsouris

15h – 17h

Contacts

Mattia Pastore — 06 66 73 93 21

Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10

Venez chanter devant notre orgue de barbarie dans le cadre de kiosque en fête, gratuit et ouvert à tous.tes.

Le mercredi 29 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-29T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-29T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T17:00:00+02:00

Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris

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