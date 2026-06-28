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Orgue de barbarie et chansons Parc Montsouris Paris

Orgue de barbarie et chansons Parc Montsouris Paris

Orgue de barbarie et chansons Parc Montsouris Paris mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Parc Montsouris
Adresse
2, rue Gazan
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026

Orgue de barbarie avec un répertoire de chansons. N’hésitez pas à chanter : nous avons des livrets de paroles !

Date et lieu :

Mercredi 29 juillet 2026

Kiosque du parc Montsouris

15h – 17h

Contacts

Mattia Pastore — 06 66 73 93 21
Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10

Venez chanter devant notre orgue de barbarie dans le cadre de kiosque en fête, gratuit et ouvert à tous.tes.
Le mercredi 29 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-29T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-29T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T17:00:00+02:00

Parc Montsouris 2, rue Gazan  75014 Paris
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