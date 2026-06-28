Orgue de barbarie et chansons Parc Montsouris Paris
Orgue de barbarie et chansons Parc Montsouris Paris mercredi 29 juillet 2026.
Orgue de barbarie avec un répertoire de chansons. N’hésitez pas à chanter : nous avons des livrets de paroles !
Date et lieu :
Mercredi 29 juillet 2026
Kiosque du parc Montsouris
15h – 17h
Contacts
Mattia Pastore — 06 66 73 93 21
Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10
Venez chanter devant notre orgue de barbarie dans le cadre de kiosque en fête, gratuit et ouvert à tous.tes.
Le mercredi 29 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-29T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-29T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T17:00:00+02:00
Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris
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