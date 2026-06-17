Initiation au SASHIKO dans le 14e Centre Sportif Jules Noël PARIS mercredi 29 juillet 2026.

Vous connaissez ces points réguliers qui ressemblent à des grains de riz, et qui tracent en fil de coton un motif symétrique sur du jeans, un sac en toile ou des matières plus fines.

Le SASHIKO, cette technique de broderie japonaise, sert à customiser un vêtement ou un accessoire, à réparer une déchirure et à consolider le tissu tout autour, ou encore à masquer une fâcheuse tache indélébile.

Découvrez cette technique très simple en travaillant sur le support de votre choix.

Venez avec un vêtement ou un sac que vous souhaitez rafraichir ou personnaliser.

Plusieurs motifs sont proposés : vous choisirez entre des thèmes traditionnels ou un motif tracé par vos soins.

Ces quatre ateliers de broderie japonaise sont proposés au Centre Sportif Jules Noël, dans la programmation estivale de la Mairie du 14ème arrondissement, du samedi 4 juillet au dimanche 16 août 2026.

Découvrez la broderie japonaise et apprenez à pimper et à réparer vos vêtements et accessoires avec le SASHIKO.

Du mercredi 29 juillet 2026 au vendredi 07 août 2026 :

mercredi, vendredi

de 16h30 à 19h00

gratuit

Maximum 10 participants à la fois

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-29T19:30:00+02:00

fin : 2026-08-07T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-29T16:30:00+02:00_2026-07-29T19:00:00+02:00;2026-07-31T16:30:00+02:00_2026-07-31T19:00:00+02:00;2026-08-05T16:30:00+02:00_2026-08-05T19:00:00+02:00;2026-08-07T16:30:00+02:00_2026-08-07T19:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS



Afficher la carte du lieu Centre Sportif Jules Noël et trouvez le meilleur itinéraire

