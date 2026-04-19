D’ici et d’ailleurs : Les Juifs du 11e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris
D’ici et d’ailleurs : Les Juifs du 11e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris mercredi 29 juillet 2026.
Que reste-t-il aujourd’hui de leur présence, autrefois foisonnante ? Ce parcours propose de retracer leur vie à travers la mémoire des rues qui les ont connus et leur histoire avant et pendant la Shoah durant laquelle plusieurs rafles changeront à jamais le visage du quartier.
Durée : 2h
Ce parcours-ci n’est pas exclusivement dédié à l’histoire des Judéo-Espagnols dans ce quartier.
Lieu de rendez-vous indiqué une semaine avant le parcours par mail ou téléphone.
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, cet arrondissement de l’Est parisien compte une importante population juive : Français, Polonais, Turcs, ou encore Grecs vivent et travaillent ensemble, tissant les liens d’un monde cosmopolite.
Le mercredi 29 juillet 2026
de 15h00 à 18h00
payant
Tarif : 6€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-29T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-29T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-dici-et-dailleurs-les-juifs +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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