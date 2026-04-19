D’ici et d’ailleurs : Les Juifs du 11e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris

Que reste-t-il aujourd’hui de leur présence, autrefois foisonnante ? Ce parcours propose de retracer leur vie à travers la mémoire des rues qui les ont connus et leur histoire avant et pendant la Shoah durant laquelle plusieurs rafles changeront à jamais le visage du quartier.

Durée : 2h

Ce parcours-ci n’est pas exclusivement dédié à l’histoire des Judéo-Espagnols dans ce quartier.

Lieu de rendez-vous indiqué une semaine avant le parcours par mail ou téléphone.

Réserver

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, cet arrondissement de l’Est parisien compte une importante population juive : Français, Polonais, Turcs, ou encore Grecs vivent et travaillent ensemble, tissant les liens d’un monde cosmopolite.

Le mercredi 29 juillet 2026

de 15h00 à 18h00

payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-29T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-29T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-dici-et-dailleurs-les-juifs +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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