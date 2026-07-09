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Fête de l’été Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris

mercredi 29 juillet 2026 · Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement · Paris

Fête de l’été Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement
Adresse
9 passage des Tourelles
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Nous vous convions à partager un moment festif en musique pour clôturer cette première année à la maison des 1000 premiers jours du 20ème.

Vous pouvez apporter une spécialité culinaire ou autres gourmandises de votre choix à partager.

Vous ne connaissez pas encore la Maison ? Vous êtes toutes et tous les bienvenus.

La Maison des 1000 premiers jours est ouverte à tous les futurs parents, les jeunes parents, et les bébés !
Le mercredi 29 juillet 2026
de 14h00 à 18h30
gratuit Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-29T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-29T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-29T14:00:00+02:00_2026-07-29T18:30:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles  75020 Paris
+33184821902 maison1000jours20@paris.fr


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