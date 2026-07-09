Fête de l’été Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris

Informations pratiques

Nous vous convions à partager un moment festif en musique pour clôturer cette première année à la maison des 1000 premiers jours du 20ème.

Vous pouvez apporter une spécialité culinaire ou autres gourmandises de votre choix à partager.

Vous ne connaissez pas encore la Maison ? Vous êtes toutes et tous les bienvenus.

La Maison des 1000 premiers jours est ouverte à tous les futurs parents, les jeunes parents, et les bébés !

Le mercredi 29 juillet 2026

de 14h00 à 18h30

gratuit Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-29T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-29T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-29T14:00:00+02:00_2026-07-29T18:30:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles 75020 Paris

+33184821902 maison1000jours20@paris.fr



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