Sur les traces de Zadkine et de ses contemporains Musée Zadkine PARIS
mercredi 29 juillet 2026 · Musée Zadkine · PARIS
Informations pratiques
A 10h30 le 29 juillet, le 21 août et le 11 septembre. Durée : 1h30.
Public : Adultes, jeunes adultes, dès 15 ans.
Réservation en ligne sur la billetterie Paris musées : Choix d’une date [Musée Zadkine | 21.08.2026 – 10:31 | Promenade Zadkine et ses contemporains] – Paris Musées
Les participants doivent se présenter à la caisse du musée avec leur billet 15 minutes avant le début de l’activité pour le bon départ de la visite. Cette promenade ne comprend pas la visite du musée Zadkine.
Une visite promenade conduite par notre guide conférencière à la découverte du Montparnasse artistique du vingtième siècle, sur les traces de Zadkine et de ses contemporains…
Le vendredi 11 septembre 2026
de 10h30 à 12h00
Le vendredi 21 août 2026
de 10h30 à 12h00
Le mercredi 29 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
payant
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-29T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-11T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-08-21T10:30:00+02:00_2026-08-21T12:00:00+02:00;2026-09-11T10:30:00+02:00_2026-09-11T12:00:00+02:00
Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 PARIS
https://www.zadkine.paris.fr/ +33171281519 zadkine.reservations@paris.fr
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