Vol plané – Chutes et rechutes ! Théâtre Darius Milhaud Paris

Juliette

Béquette et Jane Bond ont bien du mal garder l’équilibre sur cette terre où il

leur est demandé de se tenir debout, droites et fières ; elles relèvent

cependant le défi que leur donne la vie. Mais, alors qu’elles pensent avoir

enfin écarté tout ce qui les fait trébucher, l’imprévu surgit à nouveau et…

Boum !

Chaque chute offre autant de chances de se relever, pour tomber et

retomber encore ! Elles découvrent alors que tomber est bien moins grave

que ce qu’on a voulu leur faire croire ! Le déséquilibre et la chute deviennent

alors le plus puissant des moteurs pour les deux clownes qui jamais ne

renoncent ! Elles se défient, se cherchent, se soutiennent.

Entrées

clownesques spectaculaires, jeu avec des objets qui leur tombent des mains,

déséquilibres dansés, chansons… le spectacle est rythmé par un musicien qui

articule le jeu et les chutes au fur et à mesure du spectacle. Ce sont des

moments ludiques hors du temps, des instants de rire et de poésie clownesque,

dans un monde qui en a tant besoin.

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à proximité des parcs de la

Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

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Autrice :

Fransoise Simon

Metteur en

scène : Rafael Bianciotto

Avec : Fransoise Simon, Violaine Robert

accompagnées de Rafael Bianciotto en alternance avec Etienne Obry et Jean-Luc

Priano (musique live)

Chorégraphe :

Myriam Herve-Gil

Compositeur

Chansons : Loïc Toularastel

Costumes :

Martha Romero

Décor :

Mona Bausson

Régie :

Gaëtan Bianciotto

Conseils

artistiques : Mario Gonzalez et Jean-Luc Priano

Genre

: Clown – Théâtre gestuel

Juliette Béquette et Jane Bond découvrent que tomber est bien moins grave que ce qu’on a voulu leur faire croire ! Un duo clownesque et poétique pour toute la famille dès 4 ans.

Du mardi 11 août 2026 au jeudi 13 août 2026 :

mardi, jeudi

de 10h30 à 11h10

Du lundi 03 août 2026 au vendredi 07 août 2026 :

lundi, mercredi, vendredi

de 14h30 à 15h10

Le jeudi 30 juillet 2026

de 10h30 à 11h10

payant

De 7 à 9 euros.

Tout public. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-30T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-13T14:10:00+02:00

Date(s) : 2026-07-30T10:30:00+02:00_2026-07-30T11:10:00+02:00;2026-08-03T14:30:00+02:00_2026-08-03T15:10:00+02:00;2026-08-05T14:30:00+02:00_2026-08-05T15:10:00+02:00;2026-08-07T14:30:00+02:00_2026-08-07T15:10:00+02:00;2026-08-11T10:30:00+02:00_2026-08-11T11:10:00+02:00;2026-08-13T10:30:00+02:00_2026-08-13T11:10:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/



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