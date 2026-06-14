Vol plané – Chutes et rechutes ! Théâtre Darius Milhaud Paris
Vol plané – Chutes et rechutes ! Théâtre Darius Milhaud Paris jeudi 30 juillet 2026.
Juliette
Béquette et Jane Bond ont bien du mal garder l’équilibre sur cette terre où il
leur est demandé de se tenir debout, droites et fières ; elles relèvent
cependant le défi que leur donne la vie. Mais, alors qu’elles pensent avoir
enfin écarté tout ce qui les fait trébucher, l’imprévu surgit à nouveau et…
Boum !
Chaque chute offre autant de chances de se relever, pour tomber et
retomber encore ! Elles découvrent alors que tomber est bien moins grave
que ce qu’on a voulu leur faire croire ! Le déséquilibre et la chute deviennent
alors le plus puissant des moteurs pour les deux clownes qui jamais ne
renoncent ! Elles se défient, se cherchent, se soutiennent.
Entrées
clownesques spectaculaires, jeu avec des objets qui leur tombent des mains,
déséquilibres dansés, chansons… le spectacle est rythmé par un musicien qui
articule le jeu et les chutes au fur et à mesure du spectacle. Ce sont des
moments ludiques hors du temps, des instants de rire et de poésie clownesque,
dans un monde qui en a tant besoin.
Ce
spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles
jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à proximité des parcs de la
Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !
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Autrice :
Fransoise Simon
Metteur en
scène : Rafael Bianciotto
Avec : Fransoise Simon, Violaine Robert
accompagnées de Rafael Bianciotto en alternance avec Etienne Obry et Jean-Luc
Priano (musique live)
Chorégraphe :
Myriam Herve-Gil
Compositeur
Chansons : Loïc Toularastel
Costumes :
Martha Romero
Décor :
Mona Bausson
Régie :
Gaëtan Bianciotto
Conseils
artistiques : Mario Gonzalez et Jean-Luc Priano
Genre
: Clown – Théâtre gestuel
Juliette Béquette et Jane Bond découvrent que tomber est bien moins grave que ce qu’on a voulu leur faire croire ! Un duo clownesque et poétique pour toute la famille dès 4 ans.
Du mardi 11 août 2026 au jeudi 13 août 2026 :
mardi, jeudi
de 10h30 à 11h10
Du lundi 03 août 2026 au vendredi 07 août 2026 :
lundi, mercredi, vendredi
de 14h30 à 15h10
Le jeudi 30 juillet 2026
de 10h30 à 11h10
payant
De 7 à 9 euros.
Tout public. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-30T13:30:00+02:00
fin : 2026-08-13T14:10:00+02:00
Date(s) : 2026-07-30T10:30:00+02:00_2026-07-30T11:10:00+02:00;2026-08-03T14:30:00+02:00_2026-08-03T15:10:00+02:00;2026-08-05T14:30:00+02:00_2026-08-05T15:10:00+02:00;2026-08-07T14:30:00+02:00_2026-08-07T15:10:00+02:00;2026-08-11T10:30:00+02:00_2026-08-11T11:10:00+02:00;2026-08-13T10:30:00+02:00_2026-08-13T11:10:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/
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