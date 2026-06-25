A la découverte des quartiers parisiens : La rue Nationale, une histoire urbaine Angle de l’avenue de Choisy et de l’avenue Edison (métro place d’Italie) Paris mercredi 5 août 2026.

Au début du XXe siècle, en remontant la rue Nationale, on pouvait encore y croiser trois cités de chiffonniers, mais aussi un pré où broutaient quelques vaches. Au fil du temps, beaucoup d’immeubles dégradés vont devenir insalubres, notamment l’îlot des Deux-Moulins compris entre le Boulevard Vincent-Auriol, les rues Nationale, Jeanne-d’Arc et Clisson. Ces logements vétustes ne possédaient ni sanitaires, ni douches.

Au delà des rénovations nécessaires, de nombreuses opérations d’urbanismes dans les années 1960 et 1970, ont contribué à renouveler le paysage du quartier. Aujourd’hui, s’il ne reste quasiment plus rien de ce que fut la rue Nationale autrefois, la parcourir permet de découvrir une partie de son histoire.

Cette visite guidée est proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Un parcours numérique dédié, valorisant l’histoire et le patrimoine de plusieurs quartiers du 13e arrondissement, a été réalisé par le Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs (Direction des affaires culturelles) dans le cadre du budget participatif de la Ville de Paris.

Découvrez l’histoire de la rue Nationale qui était autrefois l’un des axes les plus commerçants du 13e arrondissement. Une visite guidée proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Le mercredi 05 août 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit sous condition

Visite gratuite dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite)

Réservation obligatoire à partir du 21 juillet 2026

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-05T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-05T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-05T18:00:00+02:00_2026-08-05T20:00:00+02:00

Angle de l’avenue de Choisy et de l’avenue Edison (métro place d’Italie) 180 Avenue de Choisy 75013 Paris

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