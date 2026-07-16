Atelier de cuisine végétale, Jardin des Plantes, Paris
mercredi 5 août 2026 · Jardin des Plantes · Paris
Informations pratiques
Atelier de cuisine végétale 5 – 26 août, les mercredis Jardin des Plantes Paris
8 €. Rendez-vous sur la pelouse des Grandes Serres, dès 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T15:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T15:00:00+02:00
À l’occasion des 400 ans du Jardin des Plantes, ancien Jardin du Roi consacré aux plantes médicinales, participez à un atelier de cuisine végétale inspiré de l’héritage et des savoirs botaniques transmis depuis des siècles.
À travers quatre créations culinaires de saison, imaginées par la cheffe Natalia Santos, explorez les bienfaits des plantes et de l’alimentation végétale autour de quatre thématiques : le sommeil, la digestion, le cerveau et la circulation.
Entre patrimoine, botanique et cuisine contemporaine, une expérience sensorielle et savoureuse pour découvrir et goûter le Jardin autrement.
Jardin des Plantes 57 rue Cuvier 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Paris Île-de-France https://www.jardindesplantesdeparis.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jardindesplantesdeparis.fr/selection/timeslotpass?productId=10229890086968 »}]
Une invitation savoureuse à venir goûter le Jardin !
(c) Caucalis
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