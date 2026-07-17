Imaginons les plantes urbaines du futur !, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Informations pratiques

Imaginons les plantes urbaines du futur ! 5 – 26 août, les mercredis Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès libre et gratuit dans la limite des places dispononibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T15:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00

À partir de l’exemple de la Petite ceinture de Paris, abritant plus de 250 espèces végétales sauvages, les participants seront amenés à imaginer et dessiner les plantes urbaines de demain.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

À quoi pourrait ressembler la flore de nos villes à l’avenir ?

© Mathias Gerbier