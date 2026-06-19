Exposition gratuite d’art japonais : SHINGIIIIII Jardin du Luxembourg PARIS

Présentée dans le cadre de L’Été du Jardin du Luxembourg 2026, cette exposition invite à découvrir l’univers de SHINGIIIIII, artiste japonais installé à Hawaï.

Inspiré par l’esthétique de l’ukiyo-e et par la vitalité de la nature hawaïenne, SHINGIIIIII crée des paysages de paradis intemporels, où se rencontrent la sensibilité japonaise, la lumière des tropiques, la délicatesse de l’encre, les lignes minutieuses et les éclats d’or.

À la croisée de la tradition et du contemporain, ses œuvres proposent une vision poétique et harmonieuse du monde, ouverte aux visiteurs de tous horizons.

Exposition solo de l’artiste japonais SHINGIIIIII, présentée dans le cadre de L’Été du Jardin du Luxembourg 2026.

Du vendredi 17 juillet 2026 au mardi 28 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-17T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-28T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T20:00:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T20:00:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T20:00:00+02:00;2026-07-20T11:00:00+02:00_2026-07-20T20:00:00+02:00;2026-07-21T11:00:00+02:00_2026-07-21T20:00:00+02:00;2026-07-22T11:00:00+02:00_2026-07-22T20:00:00+02:00;2026-07-23T11:00:00+02:00_2026-07-23T20:00:00+02:00;2026-07-24T11:00:00+02:00_2026-07-24T20:00:00+02:00;2026-07-25T11:00:00+02:00_2026-07-25T20:00:00+02:00;2026-07-26T11:00:00+02:00_2026-07-26T20:00:00+02:00;2026-07-27T11:00:00+02:00_2026-07-27T20:00:00+02:00;2026-07-28T11:00:00+02:00_2026-07-28T20:00:00+02:00

Jardin du Luxembourg 2, rue Auguste-Comte 75006 PARIS

https://jardin.senat.fr/detail/expositions-danne-morgann-shingiiiiii-cecile-vernant-7588.html



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