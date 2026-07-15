Le Général Dumas retrouve sa place : soirée de soutien à la reconstruction de sa statue Mairie du 17e arrondissement Paris

Informations pratiques

Le Cercle Dumas Haïti-France organise une soirée exceptionnelle dédiée au Général Thomas-Alexandre Dumas, figure emblématique de l’Histoire de France et de celle d’Haïti.

Cette rencontre sera l’occasion de mettre en lumière son héritage historique et de présenter le projet de restitution de sa statue à Paris, porté par la Société des Amis d’Alexandre Dumas. Ce projet patrimonial vise à redonner toute sa place à ce grand général de la Révolution française, dont la mémoire mérite d’être davantage reconnue et valorisée.

La soirée s’ouvrira par une présentation du projet de restitution de la statue par la sculptrice Sabine Cherki et le fondeur Sacha Gabriel y Galan.

Elle se poursuivra par une table ronde réunissant :

S.E.M. Lilas Desquiron , Ambassadeur, Déléguée permanente d’Haïti auprès de l’UNESCO ;

, Ambassadeur, Déléguée permanente d’Haïti auprès de l’UNESCO ; Jocelyn Fiorina , Président de la Société des Amis d’Alexandre Dumas ;

, Président de la Société des Amis d’Alexandre Dumas ; Dan Franck, écrivain et scénariste du film Dumas, diable noir (sous réserve).

Un temps d’échange avec le public clôturera cette rencontre.

Cet événement est ouvert à toutes les personnes intéressées par l’histoire, la mémoire, le patrimoine et les liens entre la France et Haïti.

Le Cercle Dumas Haïti-France vous invite à une soirée consacrée au Général Thomas-Alexandre Dumas et au projet de restitution de sa statue à Paris, autour d’échanges sur la mémoire et le patrimoine franco-haïtien.

Le jeudi 16 juillet 2026

de 18h15 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T21:15:00+02:00

fin : 2026-07-16T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T18:15:00+02:00_2026-07-16T20:00:00+02:00

Mairie du 17e arrondissement 16-20, rue des Batignolles 75017 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33601260126 presidence@cercledumas-haitifrance.fr



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