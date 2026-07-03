Informations pratiques

Durant ce stage de 3 jours, les enfants vont expérimenter et créer au gré de leur imagination autour de la thématique des châteaux avec du matériel de récupération.

Ce stage invite à la création autour du thème des Châteaux et de l’esprit du Moyen-Âge.

Du mercredi 15 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 12h00

payant

8,10 euros.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora 51, rue François Truffaut 75012 Paris

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



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