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Stage Arts plastiques – Création Eco thématique « Les châteaux » Centre Paris Anim’ Musidora Paris

mercredi 15 juillet 2026 · Centre Paris Anim' Musidora · Paris

Stage Arts plastiques – Création Eco thématique « Les châteaux » Centre Paris Anim’ Musidora Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Centre Paris Anim' Musidora
Adresse
51, rue François Truffaut
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>8,10 euros.</p>

Durant ce stage de 3 jours, les enfants vont expérimenter et créer au gré de leur imagination autour de la thématique des châteaux avec du matériel de récupération.

Ce stage invite à la création autour du thème des Châteaux et de l’esprit du Moyen-Âge.
Du mercredi 15 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi
de 11h00 à 12h00
payant

8,10 euros.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-15T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-17T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora 51, rue François Truffaut  75012 Paris
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr


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