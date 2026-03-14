La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS

L’équipe de la bibliothèque vous attend dans le jardin Françoise-Héritier, place de la Garenne, les vendredis matin en juillet, de 10h à 12h !

En

partenariat avec l’association L.I.R.E & le Relais Petite Enfance (RPE) du

14e arrondissement.

(Attention, ce rendez-vous est soumis aux conditions météorologiques et peut être annulé en cas de pluie ou de canicule.)

En juillet, dans le cadre de l’opération parisienne Bibliothèques hors les murs.

Le vendredi 31 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 24 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 17 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 10 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 03 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-31T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T12:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T12:00:00+02:00

Jardin Françoise-Héritier rue Raymond-Losserand 75014 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr



Afficher la carte du lieu Jardin Françoise-Héritier et trouvez le meilleur itinéraire

