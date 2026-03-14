La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS
La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS vendredi 3 juillet 2026.
L’équipe de la bibliothèque vous attend dans le jardin Françoise-Héritier, place de la Garenne, les vendredis matin en juillet, de 10h à 12h !
En
partenariat avec l’association L.I.R.E & le Relais Petite Enfance (RPE) du
14e arrondissement.
(Attention, ce rendez-vous est soumis aux conditions météorologiques et peut être annulé en cas de pluie ou de canicule.)
En juillet, dans le cadre de l’opération parisienne Bibliothèques hors les murs.
Le vendredi 31 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le vendredi 24 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le vendredi 17 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le vendredi 10 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le vendredi 03 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public tout-petits et enfants.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-31T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T12:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T12:00:00+02:00
Jardin Françoise-Héritier rue Raymond-Losserand 75014 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
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