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Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris

Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris

Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : jardin Atlantique

Adresse : place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

3 juillet 10h00 Le jardin Atlantique

Un jardin sur dalle une prouesse technique et une forêt
urbaine place de catalogne
Au-dessus des voies ferrées de la gare Montparnasse se trouve la plus
extraordinaire salle des pas perdus. Pas besoin de prendre le train jusqu’à la
côte pour bénéficier d’une ambiance maritime : la palette végétale reprend une
partie des plantes poussant en bord de mer, l’aménagement évoque les bateaux,
les vagues, les conditions atmosphériques. Ce jardin unique est une prouesse
technique et une réussite paysagère.
Rendez-vous : place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, terminus du bus 91

Un jardin sur dalle une prouesse technique et une forêt urbaine place de catalogne en devenir
Le vendredi 03 juillet 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T11:30:00+02:00

jardin Atlantique place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon  75015 Paris
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