Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris

3 juillet 10h00 Le jardin Atlantique

Un jardin sur dalle une prouesse technique et une forêt

urbaine place de catalogne

Au-dessus des voies ferrées de la gare Montparnasse se trouve la plus

extraordinaire salle des pas perdus. Pas besoin de prendre le train jusqu’à la

côte pour bénéficier d’une ambiance maritime : la palette végétale reprend une

partie des plantes poussant en bord de mer, l’aménagement évoque les bateaux,

les vagues, les conditions atmosphériques. Ce jardin unique est une prouesse

technique et une réussite paysagère.

Rendez-vous : place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, terminus du bus 91

Un jardin sur dalle une prouesse technique et une forêt urbaine place de catalogne en devenir

Le vendredi 03 juillet 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T11:30:00+02:00

jardin Atlantique place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 75015 Paris

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