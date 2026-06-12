Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris vendredi 3 juillet 2026.

Animés par l’association INITIACTIV’, ces ateliers proposent un moment de remise en mouvement accessible à toutes et tous, quels que soient l’âge ou la condition physique. Renforcement musculaire doux, stretching, ou encore shadow boxing : chaque séance permet de pratiquer une activité physique dans une ambiance bienveillante et conviviale.

Prolongez l’expérience après le sport ! Le 10 juillet, participez à une partie découverte du jeu coopératif Cité Cœur avec VYV Solidaires. Le 17 juillet, échangez avec la photographe Karen Assayag lors d’une visite commentée de l’exposition Ce qu’il reste au fond de moi. Pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de participer à ces rendez-vous, les ateliers sportifs des 10 et 17 juillet se termineront exceptionnellement à 11h.

Vendredi 3 juillet. 10h-11h : Gym en musique. 11h-12h : Renforcement et stretching

Vendredi 10 juillet. 10h-11h : Fitness, renforcement et stretching. 11h-12h : Session de jeu « Cité cœur »

Vendredi 17 juillet. 10h-11h : Jeux de balle. 11h-12h : Visite guidée de l’exposition « Ce qu’il reste au fond de moi » en présence de la photographe Karen Assayag

Vendredi 24 juillet. 10h-11h : Shadow boxing et gym douce. 11h-12h : Gym douce

Chaque vendredi matin de juillet, participez gratuitement à une activité sportive adaptée à tous les âges dans une ambiance conviviale à la Fabrique de la Solidarité.

Le vendredi 10 juillet 2026

de 10h00 à 11h00

Le vendredi 03 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 17 juillet 2026

de 10h00 à 11h00

Le vendredi 24 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Formulaire à venir

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T12:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T11:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T11:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris

Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)

Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)

Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)

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