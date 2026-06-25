Anoures d’été Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

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Certaines espèces d’amphibiens ne font pas comme les autres : plutot que de se reproduire au début du printemps, leur période de reproduction s’étend jusqu’à début juillet, voire chez d’autres encore jusqu’à la fin de l’été. Venez découvrir les moeurs estivales des amphibiens, avec un focus sur les espèces dites tardives.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T12:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite



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